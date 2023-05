क्या है Cleansing Balm? कैसे करें इस्तेमाल?

cleansing balm



Skincare tips : आपने कई इंस्टाग्राम रील में डबल क्लींजिंग (double cleansing) का नाम सुना होगा और कई लोगों को हज़ार तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए भी देखा होगा। आपका चेहरा भी कई बार फेसवॉश (facewash) इस्तेमाल करने के बाद ड्राई लगता होगा या आपका मेकअप सही तरह से साफ़ नहीं होता होगा इसलिए कई लोग डबल क्लींजिंग का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पर डबल क्लींजिंग के लिए बाम क्लीन्ज़र (balm cleanser) काफी ट्रेंड में चल रहा है तो चलिए जानते हैं कि क्या है बाम क्लीन्ज़र और कैसे आप भी कर सकते हैं इस्तेमाल।

क्या है बाम क्लीन्ज़र? | What is Balm Cleanser

बाम क्लीन्ज़र एक तरह का ऑइल क्लीन्ज़र (oil cleanser) है जो आपके मेकअप, सनस्क्रीन और धुल मिट्टी को अच्छी तरह साफ़ करता है। इसका टेक्सचर बाम की तरह होता है और ये ड्राई स्किन (dry skin) के लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि अक्सर मेकअप रेमोवर (makeup remover) या फेसवॉश इस्तेमाल करने के बाद हमारी स्किन ड्राई हो जाती है पर बाम क्लीन्ज़र आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज़ (moisturize) रखता है। बाम क्लीन्ज़र आपके वॉटरप्रूफ मेकअप (waterproof makeup) को भी अच्छी तरह से साफ़ करता है क्योंकि इसमें तेल होता है इसलिए चिकनाई के कारण आपका चेहरा अच्छे से साफ़ हो जाता है।

क्लींजिंग बाम, ऑइल स्किन (oil skin) के लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि ये आपके चेहरे से अत्यधिक ऑइल को साफ़ करता है और आपका चेहरा ड्राई नहीं होता है।

कैसे करें क्लींजिंग बाम का इस्तेमाल | How to use Cleansing Balm?

वैसे तो आप अपने अनुसार क्लींजिंग बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं पर बेहतर रिजल्ट के लिए आप इन दिए गए स्टेप्स (steps) को भी फॉलो कर सकते हैं-

1. सबसे पहले अपने साफ़ हाथों से क्लींजिंग बाम लें और कुछ सेकेंड के लिए उसे अपने हाथ पर रब करें जिससे बाम हल्का सा गर्म हो जाए।

2. इसके बाद अपने ड्राई फेस (dry face) पर क्लींजिंग बाम लगाएं और अच्छे से मसाज करें।

3. अपना आई मेकअप (eye makeup) साफ़ करने के लिए आंखों पर भी अच्छे से मसाज करें।

4. जब तक मेकअप चेहरे से उतर न जाए तब तक आप सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहें।

5. इसके बाद एक टॉवल को हलके गुन गुने पानी में भिगोएं व निचोड़े और अपने चेहरे पर रखें जिससे आपके चेहरे को स्टीम (steam) मिलेगी।

6. इसके बाद टॉवल से अपना चेहरा साफ़ कर लें।

7. बाम क्लींजिंग इस्तेमाल करने के बाद आप फेसवॉश या साधारण पानी से मुंह धो सकते हैं।