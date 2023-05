क्या घर पर भी हमें Sunscreen लगानी चाहिए?

Use Sunscreen at Home Sunscreen Tips : इंटरनेट पर आपने कई सनस्क्रीन (sunscreen) के फायदे देखे होंगे और इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको पता होगा। इन सब जानकारी के बाद भी हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल घर पर भी करना चाहिए? ये सवाल जायज़ है क्योंकि घर के अंदर हम सूरज के संपर्क में काफी कम आते हैं इसलिए हम सोचते हैं कि हमें घर के अंदर सनस्क्रीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इस आर्टिकल के ज़रिए जानते हैं पूरी जानकारी।

क्या घर पर सनस्क्रीन लगानी चाहिए? | Should we apply sunscreen at home?

इसका आसान जवाब है हां, आपको घर पर भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए क्योंकि खिड़की, बालकनी व दरवाज़े के ज़रिए भी आपके घर में धूप की रोशनी आती है जिसके कारण आपकी त्वचा पर UV rays का प्रभाव पड़ता है। साथ ही कार के अंदर भी आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि कार में लगे गिलास आपकी त्वचा को धूप से प्रोटेक्शन नहीं देते हैं।

कैसे करें सनस्क्रीन का प्रयोग? | How to apply sunscreen?

- सनस्क्रीन लगाने के लिए आपको कोई ज़्यादा स्टेप फॉलो (step follow) करने की ज़रूरत नहीं है।

- ध्यान रखें की दो अंगुलियों के हिसाब से सनस्क्रीन लें और इसे अच्छे से अपने चेहरे पर लगा लें। गर्दन और कान में सनस्क्रीन लगाना न भूलें।

- एक्सरसाइज करने के बाद सनस्क्रीन को दोबारा अप्लाई करें।

- साथ ही हर 2-3 घंटे में सनस्क्रीन लगाएं।