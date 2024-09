बालों की अच्छी सेहत के लिए कब और कैसे लगाना चाहिए हेयर सीरम hair care tips : क्या है बालों पर सीरम लगानें का सही तरीका

How to use hair serum : हेयर सीरम एक ऐसा प्रोडक्ट है, जिसकी हर कोई चर्चा करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये जादुई हेयर प्रोडक्ट अपके बालों की कई तरह की समस्या को दूर कर सकता है, फिर चाहे वो ड्रायनेस की हो या फ़्रीजी हेयर। यह बालों को प्रदूषण से बचाता है, उनकी चमक बढ़ाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इस आर्टिकल में जानिए हेयर सीरम लगाने के कुछ आसान टिप्स -

क्या है हेयर सीरम

हेयर सीरम सिलिकन बेस्ड प्रोडक्टस होते हैं, जो आपके बालों पर कोटिंग कर, उनके फ्रिज को स्मूद करते हैं। स्किन सीरम की तरह हेयर सीरम को एक्टिव इनग्रेडिएन्ट के साथ फार्मूलेट किया जाता है ताकि यह आपके बालों की गहराई में जा सके। आपके बालों में फ्रिज को कंट्रोल करने और हेयर स्टाइल को सेट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है।

कैसे लगाते है हेयर सीरम, फॉलो करें ये स्टेप्स

याद रखें कि ये धुले हुए बालों पर ज्यादा जल्दी असर दिखाता है। इसे कैसे लगाना है, ये आपके बालों की लंबाई और घनेपन पर डिपेंड करता है, हालांकि ये कुछ बेसिक टिप्स हैं -

इसे लगाने के लिए हथेली पर 5 से 6 ड्रॉप लें और बालों पर लगाएं। याद रहे अधिक हेयर सिरम का इस्तेमाल नहीं करें।

अब बालों को आगे करें और ऊपर से शुरू करते हुए नीचे छोर तक सीरम से धीरे-धीरे बालों की मसाज करें।