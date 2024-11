इस DIY विटामिन C सीरम से दूर होंगे पिगमेंटेशन और धब्बे, जानें बनाने का आसान तरीका ग्लोइंग स्किन के लिए घर पर बनाएं ये चमत्कारी विटामिन C सीरम

DIY Vitamin C Serum : विटामिन C स्किन के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो न केवल त्वचा को ताजगी और चमक प्रदान करता है, बल्कि यह झुर्रियों, मुंहासों और पिग्मेंटेशन को भी कम करने में मदद करता है। बाजार में कई तरह के विटामिन C सीरम उपलब्ध हैं, लेकिन यदि आप प्राकृतिक और सस्ता उपाय चाहते हैं, तो आप घर पर विटामिन C सीरम बना सकते हैं। यह न केवल सुरक्षित होता है, बल्कि आपकी त्वचा के लिए पूरी तरह से नैतिक और रासायनिक मुक्त होता है।

सामग्री (Ingredients)

विटामिन C पाउडर - 1 चम्मच

गुलाब जल - 2 चम्मच

ग्लिसरीन - 1 चम्मच (आपकी त्वचा के अनुसार मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं)

हनी (शहद) - 1 चम्मच (इच्छा अनुसार)

विटामिन E ऑयल - 2-3 बूंदें (आवश्यकतानुसार)

पानी - 3 चम्मच

बनाने का तरीका (Method)

1. विटामिन C पाउडर तैयार करें : सबसे पहले, एक छोटे से बर्तन में विटामिन C पाउडर लें। यह विटामिन C का पाउडर आप ऑनलाइन या आयुर्वेदिक स्टोर्स से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह पाउडर ही आपके सीरम का मुख्य घटक होगा।

2. गुलाब जल मिलाएं : अब इस पाउडर में 2 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। गुलाब जल त्वचा को ठंडक और नमी प्रदान करता है, जिससे सीरम को लगाने के बाद त्वचा पर आरामदायक महसूस होता है।

3. ग्लिसरीन और शहद : अब इस मिश्रण में 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच शहद डालें। ग्लिसरीन त्वचा को हाइड्रेट करने के साथ-साथ उसे मुलायम बनाता है, जबकि शहद त्वचा को निखारने में मदद करता है।

4. विटामिन E ऑयल मिलाएं : विटामिन E त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और त्वचा की मरम्मत करता है। 2-3 बूंदें विटामिन E ऑयल की डालें।

5. सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं : अब इन सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला लें। सुनिश्चित करें कि विटामिन C पाउडर पूरी तरह से घुल जाए और कोई गांठ न बने। आपका विटामिन C सीरम तैयार है।

सीरम को स्टोर करने का तरीका :

इस सीरम को एक साफ और सूखे ग्लास बोतल में डालकर फ्रिज में स्टोर करें। यह सीरम 2-3 हफ्ते तक सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर आप ज्यादा समय तक इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्रिज में ही रखें।

हर बार उपयोग से पहले बोतल को अच्छे से हिलाएं ताकि सीरम का मिश्रण समान रूप से फैले।

विटामिन C सीरम को कैसे इस्तेमाल करें :

सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें।

एक छोटे से बर्तन या हाथ में कुछ बूंदें सीरम की लें।

अब इस सीरम को धीरे-धीरे अपनी त्वचा पर लगाएं, खासकर उन जगहों पर जहां पिगमेंटेशन या धब्बे ज्यादा होते हैं।

हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में सीरम को अपने चेहरे पर लगाएं, ताकि यह अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

रात में इसे लगाना सबसे अच्छा होता है, ताकि आपकी त्वचा रातभर इसका लाभ उठा सके।