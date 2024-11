झड़ते बालों की समस्या को मिनटों में करें दूर, इस एक चीज से करें झड़ते बालों का इलाज जानिए फिटकरी से कैसे करें स्कैल्प की केयर और पाएं मजबूत बाल

How to use Fitkari for Hairfall : फिटकरी बालों की कई समस्याओं के लिए एक प्राकृतिक उपाय के रूप में जानी जाती है। यह एक सफेद क्रिस्टल की तरह होता है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से त्वचा और बालों की देखभाल में किया जाता है। बालों के झड़ने की समस्या से निपटने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है। फिटकरी में एंटीसेप्टिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्कैल्प को साफ और स्वस्थ रखते हैं, बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं और बालों के झड़ने की समस्या को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि बालों के झड़ने से निपटने के लिए फिटकरी का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है।

1. फिटकरी और नारियल तेल

फिटकरी और नारियल तेल का मिश्रण बालों के झड़ने की समस्या को कम करने में सहायक हो सकता है। नारियल तेल बालों की जड़ों को मजबूत करता है और फिटकरी स्कैल्प की सफाई करती है, जिससे बालों का झड़ना कम हो सकता है।

इस्तेमाल का तरीका :

एक छोटा टुकड़ा फिटकरी लें और इसे पीसकर पाउडर बना लें।

इस पाउडर को गुनगुने नारियल तेल में मिलाएं।

इस मिश्रण को बालों की जड़ों और स्कैल्प पर लगाएं।

हल्के हाथों से 10-15 मिनट तक मसाज करें और फिर 1 घंटे बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें।

इसे हफ्ते में 1-2 बार दोहराएं।

2. फिटकरी और पानी का स्कैल्प रिंस

फिटकरी का पानी बालों की सफाई करने में कारगर होता है। यह स्कैल्प से अतिरिक्त तेल और गंदगी को हटाता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। इससे बालों का झड़ना नियंत्रित हो सकता है और बाल स्वस्थ रहते हैं।

इस्तेमाल का तरीका :

एक लीटर पानी को उबालें और इसमें फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा डालें।

इसे ठंडा होने दें और फिर इस पानी को बाल धोने के बाद स्कैल्प पर डालें।

इसे स्कैल्प पर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें और फिर साफ पानी से धो लें।

सप्ताह में एक बार इस उपाय का उपयोग करने से बाल झड़ने की समस्या में कमी आ सकती है।

3. फिटकरी और एलोवेरा जेल

एलोवेरा बालों को नमी प्रदान करता है और उनमें चमक लाता है। फिटकरी और एलोवेरा का मिश्रण स्कैल्प की सफाई करता है और बालों को मजबूत बनाता है। यह मिश्रण बालों की जड़ों में नमी बनाए रखता है, जिससे बालों का झड़ना कम होता है।

इस्तेमाल का तरीका :

एक चम्मच फिटकरी का पाउडर और दो चम्मच एलोवेरा जेल लें।

इन्हें अच्छी तरह मिलाएं और स्कैल्प पर लगाएं।

15-20 मिनट तक इसे स्कैल्प पर छोड़ें और फिर माइल्ड शैंपू से बाल धो लें।

इस मिश्रण का उपयोग सप्ताह में एक बार कर सकते हैं।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।