अयोध्या में अन्य निर्माणाधीन मंदिरों को दिया जा रहा राम मंदिर का स्वरूप

Temples are being built in Ayodhya in the design of Ram temple : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर मॉडल पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। संपूर्ण विश्व के सनातनियों में राम मंदिर का नाम लेते ही सबसे पहले उनके मन में अयोध्या के श्रीरामजन्मभूमि मंदिर की छवि आती है। इसी के चलते अब अयोध्या में नवनिर्मित हो रहे विभिन्‍न देवी-देवताओं के मंदिरों का स्वरूप भी राम मंदिर के स्वरूप की ही तर्ज पर कराया जा रहा है।





सबसे खास बात यह है कि व्यक्ति ने चाहे राम मंदिर देखा हो या न देखा हो फिर भी उसके दिमाग में एक ही तस्वीर बसी है अयोध्या के राम मंदिर की और अब यह और भी सुर्खियों में है, क्योंकि 22 जनवरी को लाखों-करोड़ों रामभक्तों के परम आराध्य प्रभु श्रीराम का गर्भगृह में भव्य प्रवेश उनकी प्राण-प्रतिष्ठा के साथ होने जा रहा जिसे देखने की चाह तो संपूर्ण विश्व की है।





ऐसे ही एक हनुमान जी के मंदिर का अयोध्या में निर्माण चल रहा है, जिसका स्वरूप राम मंदिर की ही तरह है। हनुमान मंदिर के महंत ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में जितने भी मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं, वे राम मंदिर के डिजाइन के ही हो रहे हैं क्योंकि सारी अयोध्या राममय हो जाएगी।





अयोध्या में लगाए जा रहे सूर्य स्‍तंभ व लाइट का काम हम लोग कर रहे हैं। उन्‍होंने बताया कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के आलावा भी जो मंदिर बन रहे हैं, उन्हें भी राम मंदिर की डिजाइन का बनाया जा रहा है।