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Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: अयोध्या , Tuesday, 10 November 2026 (20:28 IST)

अयोध्या दीपोत्सव : आस्था की राह में संबल बनी व्हीलचेयर सेवा, दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन का उपहार

Ayodhya Dipotsav Wheelchair Service
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (20:33 IST)
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​राम नगरी अयोध्या में दीपोत्सव के पावन अवसर पर भव्यता के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं का एक विहंगम दृश्य देखने को मिला है। दीपोत्सव, सरयू आरती, हनुमानगढ़ी और श्रीराम मंदिर में रामलला के सुलभ दर्शन के लिए दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को विशेष व्हीलचेयर सहायता उपलब्ध कराई गई। जिन श्रद्धालुओं के कदम शारीरिक कठिनाइयों के कारण असमर्थ थे, अब उनकी अटूट आस्था को सेवा का सहारा मिल गया है।

​जन-सेवा का अद्भुत उदाहरण : स्वयंसेवकों का समर्पण

​स्थानीय स्तर पर विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ता और स्वयंसेवक (जैसे बहराइच के देशराज व सतीश कुमार आदि) दिन-रात इस पावन कार्य में जुटे रहे। लंबी दूरी और भीड़भाड़ के बीच ये सेवाभावी युवाओं ने दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर पर सम्मानपूर्वक बिठाकर मंदिरों और आरती घाटों तक पहुंचाया। 

​प्रशासनिक सहभागिता : हर श्रद्धालु तक पहुंचे दीपोत्सव का उल्लास

​अयोध्या जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि इस ऐतिहासिक और अलौकिक उत्सव का आनंद समाज के हर वर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं तक निर्बाध रूप से पहुंचे। ​प्रमुख स्थानों, पार्किंग स्थलों और मंदिर मार्गों पर व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। ​राम पथ से लेकर सरयू तट और मंदिर परिसर तक सुगम मार्ग की व्यवस्था की गई।

​दीपों का सच्चा प्रकाश : संवेदना और समरसता की मिसाल

​अयोध्या की जगमगाती रोशनी के बीच जब व्हीलचेयर पर बैठकर बुजुर्ग और दिव्यांग रामलला के दर्शन करते हैं, तो उनके चेहरे पर खिलने वाली संतोष और खुशी की मुस्कान ही इस आयोजन की असली सार्थकता है। ​दीपोत्सव का यह आयोजन संदेश दे रहा है कि आस्था के इस महापर्व में हर एक व्यक्ति की सहभागिता महत्वपूर्ण है। दीपों की जगमगाहट तभी पूर्ण है, जब उसकी रोशनी और खुशी हर श्रद्धालु के जीवन को आलोकित करे। राम नगरी की यह संवेदनशील पहल उन अनगिनत भक्तों के लिए उम्मीद और सम्बल का प्रतीक बन गई है, जिनकी आस्था अटूट है लेकिन कदमों को सहारे की जरूरत थी।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
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