FASTag : हाइवे पर की ओवरस्पीड तो लगेगा जुर्माना, फास्टटैग से सीधे कटेंगे पैसे

Bengaluru-Mysuru Expressway Might Get Deducted via FASTag : अगर आप हाइवे पर ओवरस्पीड में गाड़ी चलता हैं तो सावधान हो जाएं इसके लिए आप पर जुर्माना भी लग सकता है। Bengaluru और मैसूर एक्सप्रेस वे (Bengaluru-Mysuru Expressway) पर स्पीडिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों का फाइन अब सीधे उनके फास्टैग अकाउंट से कटेगा।

इस 6 लेन स्ट्रेच एक्सप्रेस वे पर 100 किमी प्रतिघंटा तक की स्पीड की अनुमति है। इससे अधिक गति से गाड़ी चलाने वालों का अब चालान सीधे उनके फास्टैग अकाउंट से कटेगा।

पुलिस ने यह मुहिम इसलिए शुरू की है ताकि लोग जिम्मेदारीपूर्वक ड्राइविंग करें। इस एक्सप्रेस वे पर बीते कुछ वक्त में एक्सिडेंट्स के मामले तेजी से बढ़े हैं।

वर्तमान में फास्टैग के जरिए दिए गए फाइन्स NHAI को भेजे जाते हैं। अब बैंगलोर पुलिस इन फंड्स को सीधे सरकार के कोषालय में ट्रांसफर करेगी।