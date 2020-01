Kia carnival की बुकिंग शुरू, देखिए इस शानदार कार की पहली झलक

Kia carnival 7 सीटर, 8 सीटर और 11 सीटर वैरियंट में उपलब्ध हैं। कुछ डीलर्स 51 हजार से 1 लाख रुपए के बुकिंग अमाउंट पर इसे बुक कर रहे हैं। हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि भारत में कौन सा वैरियंट पहले लांच किया जाएगा।

Meet Mr. Brown. Born and raised in opulence, his life is sheer Extravagance and he loves every bit of it!

Are you ready to experience sheer Extravagance with the CARNIVAL!#KiaCarnival #CarnivalComingSoon #SheerExtravagance #ThePowerToSurprise