6 लाख तक घटे Force Motors के गाड़ियों के दाम, कौनसे मॉडल के कितने घटे दाम



ALSO READ: Maruti Victoris हुई पेश, Hyundai Creta और Kia Seltos को देगी टक्कर, कीमत और फीचर्स को लेकर कंपनी ने क्या बताया वस्तु एवं सेवा कर (GST) में वाहनों पर कर में कटौती के बाद फोर्स मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों के दाम 6.81 लाख रुपए तक कम करने की घोषणा की। कंपनी ने बताया है कि ट्रैवलर मॉडल के विभिन्न संस्करणों की कीमत 1.18 लाख रुपए से 4.52 लाख रुपए तक कम की गई है। ट्रैक्स के दाम 2.54 लाख रुपए से 3.21 लाख तक और मोनोबस के 2.25 लाख रुपए से 2.66 लाख रुपए तक कम किए गए हैं।

फोर्स मोटर्स के प्रबंध निदेशक प्रासन फिरोदिया ने वाहनों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परिवहन साधनों के विभिन्न सेग्मेंट में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व क्षतिपूर्ति उपकर सही दिशा में उठाया गया कदम है। इस ढांचागत बदलाव से त्योहारी मौसम में मांग में वृद्धि होगी। Edited by : Sudhir Sharma