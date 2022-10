दुबई में फ्लाइंग कार XPENG X2 ने भरी उड़ान, जानिए क्या है इसमें खास

चीनी वाहन निर्माता एक्सपेंग इंक द्वारा निर्मित इस फ्लाइंग कार ने 90 मिनट तक के आकाश में उड़ान भरी। इस फ्लाइंग टैक्सी की टेस्टिंग के बाद इसके बैटरी लाइफ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा, को लेकर काम किया जा रहा है।

XPENG X2 फ्लाइंग कार के फीचर्स पर नजर डालें तो यह एक दो सीटों वाला विमान है। यह इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (eVTOL) विमान 8 प्रोपेलर द्वारा हवा में उठाया जाता है और 130 किमी प्रति घंटे के स्पीड से उड़ सकता है। विमान का वजह कम करने के लिए इसकी बॉडी कार्बन फाइबर से बनाई गई है।

We're in full swing at GITEX GLOBAL Take a look at what we've been up to so far #XPENG #GITEX pic.twitter.com/evdvCxDCbz