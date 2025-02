Which River is called the Old Ganga in India: भारत में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। इस देश में नदियों का विशेष महत्त्व है, क्योंकि नदियां हमारे जीवन का आधार हैं और इस देश की सभ्यता और संस्कृति को पोषित करने वाली भी नदियां ही हैं यही वजह है कि लोगों की धार्मिक आस्थाएं नदियों से जुड़ी हुई है। भारत में हर नदी की अपनी कहानी है ऐसी ही एक नदी के बारे में हम आज आपको बता रहे हैं जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आइये जानते हैं।