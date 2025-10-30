शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 31 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 31 October 2025
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 31 October 2025 : करियर: आज आपकी ऊर्जा चरम पर रहेगी, जिससे कार्यस्थल पर लंबित कार्य तेजी से पूरे होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलने के योग हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांच और उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की किसी योजना पर विचार-विमर्श हो सकता है।
धन: आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि, किसी जोखिम भरे निवेश में जल्दबाजी करने से बचें। 
स्वास्थ्य: आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन, सिरदर्द या उच्च रक्तचाप के प्रति सतर्क रहें।
उपाय: आज लाल कपड़े पहनना शुभ रहेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: यदि आपका घर या दुकान है दक्षिण दिशा में तो करें ये 5 अचूक उपाय, दोष होगा दूर
 
वृषभ (Taurus)
करियर: आज का दिन वित्तीय सौदों और समझौतों के लिए उत्तम है। अपनी कल्पनाशीलता और स्थिरता का उपयोग कर जटिल समस्याओं का समाधान करेंगे।
लव: रिश्ते में भावनात्मक स्थिरता और शांति बनी रहेगी। पार्टनर से उपहार मिल सकता है या आप उनके लिए कुछ खास खरीदेंगे।
धन: अचानक धन लाभ की प्रबल संभावना है। जमीन-जायदाद से जुड़े निवेश के लिए दिन बेहतर है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर गले और आंखों की छोटी-मोटी समस्याओं को नजरअंदाज़ न करें।
उपाय: आज दही या सफेद मिठाई का सेवन करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: आज आपके संचार और नेटवर्किंग कौशल में वृद्धि होगी। मीडिया, मार्केटिंग और शिक्षा से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।
लव: पार्टनर के साथ गहन बातचीत हो सकती है, जिससे रिश्ते में स्पष्टता आएगी। 
धन: आय अच्छी रहेगी, लेकिन निवेश के लिए सतर्क रहें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। योग और प्राणायाम से लाभ होगा।
उपाय: गणेश जी को मोदक या लड्डू अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर भावनात्मक सहयोग मिलेगा। घर या परिवार से जुड़े व्यापार में लाभ होगा। अधिकारी आपके काम को पहचान देंगे।
लव: पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होंगी, जिससे पार्टनर खुश रहेंगे। घर से जुड़े किसी बड़े फैसले पर सहमति बनेगी।
धन: धन संपत्ति में वृद्धि के योग हैं। वाहन या घर के रखरखाव पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। मानसिक शांति बनाए रखने पर ध्यान दें।
उपाय: आज दूध में पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: आपके आत्मविश्वास और साहस से आज बिगड़े काम बनेंगे। उच्च पद के लोगों से संबंध बनेंगे जो भविष्य में लाभदायक होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में गर्मजोशी बनी रहेगी। पार्टनर से मिला सम्मान और स्नेह आपको प्रेरित करेगा।
धन: आज भाग्य धन के मामलों में आपका साथ देगा। निवेश और लेन-देन के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा, लेकिन अहंकार से मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के बर्तन से जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता आज चमत्कार करेगी। अधूरे काम पूरे होंगे। सहकर्मी आपकी बारीक काम करने की क्षमता की सराहना करेंगे।
लव: प्रेमीजन रिश्ते में व्यावहारिक रहें। पार्टनर की छोटी-मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना बेहतर होगा।
धन: कर्ज चुकाने और बचत करने पर ध्यान दें। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर ध्यान दें। तनाव से बचने के लिए खुली हवा में टहलें।
उपाय: आज गाय को हरी घास खिलाएं।ALSO READ: Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा
 
तुला (Libra)
करियर: व्यावसायिक साझेदारी में बड़ा लाभ मिल सकता है। सामंजस्य और संतुलन बनाने की आपकी कला कार्यस्थल पर सफलता दिलाएगी।
लव: आज आपकी लव लाइफ बेहतरीन रहेगी। पार्टनर के साथ मनोरंजन और रोमांस का माहौल रहेगा। 
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी स्थिर बनी रहेगी। फैशन और विलासिता की चीज़ों पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर को हाइड्रेटेड रखें।
उपाय: गरीब कन्याओं को मिठाई बांटें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: गुप्त योजनाओं पर काम करना लाभदायक रहेगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। रिसर्च और तकनीकी कामों में सफलता मिलेगी।
लव: रिश्ते में गहराई और जुनून महसूस होगा। अविश्वास की भावना को रिश्ते पर हावी न होने दें।
धन: अज्ञात स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। बीमा या विरासत से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: क्रोध को नियंत्रित करें। योग और मेडिटेशन से मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: आज भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में है। नई यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। 
लव: पार्टनर के साथ दूर की यात्रा का प्लान बन सकता है। रिश्ते में आशावाद और खुशी बनी रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। भविष्य के लिए निवेश करने का यह उत्तम समय है।
स्वास्थ्य: आप ऊर्जावान और आशावादी महसूस करेंगे।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें और केसर का तिलक लगाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: आज आपकी मेहनत और अनुशासन सफलता दिलाएगा। उच्चाधिकारी आपके जिम्मेदार व्यवहार से खुश होंगे। काम का दबाव अधिक रहेगा।
लव: रिश्ते में गंभीरता और स्थायित्व रहेगा। पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की सुरक्षा पर विचार कर सकते हैं।
धन: बचत करने पर ध्यान दें। पुरानी संपत्ति से लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में सोच-समझकर निवेश करें।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में अकड़न की शिकायत हो सकती है। आराम आवश्यक है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: नई परियोजनाओं में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। टीमवर्क से जुड़े कामों में बड़ी सफलता मिलेगी। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी।
लव: प्रेम संबंध में परिवारजन मदद कर सकते हैं। पार्टनर के साथ स्वतंत्र विचारों से बात करें।
धन: आय स्थिर रहेगी, लेकिन अचानक खर्च आ सकता है। ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए सामाजिक रहें और मनोरंजन पर ध्यान दें।
उपाय: गरीबों को तिल या तेल दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आज कला, लेखन और सरकारी मामलों में सफलता मिल सकती है। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे।
लव: सिंगल लोगों को कोई खास मिल सकता है। पार्टनर के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।
धन: शाम को आय में वृद्धि हो सकती है। दूर के संपर्क या विदेश से धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: आध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक शांति मिलेगी। पानी से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें।
उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और केसर मिश्रित दूध का सेवन करें।ALSO READ: Devuthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी पूजा और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त
 
