गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. एकादशी
  4. devuthani ekadashi tulsi vivah ka shubh muhurat kya hai
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (12:23 IST)

Devuthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी पूजा और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त

देवउठनी एकादशी 2025
Tulsi Vivah Muhurat 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्‍णु को जगाकर उनकी पूजा करते हैं और शाम को प्रदोषकाल में उनके विग्रह रूप का तुलसी जी के साथ विवाह करवाते हैं। इस बार देव उठनी ग्यारस का व्रत 1 नवंबर 2025 को रखा जाएगा। वैष्णवजन 2 नवंबर को व्रत रखेंगे। आओ जानते हैं देव उठनी एकादशी पूजा और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त।
 
देव उठनी एकादशी तिथि:
एकादशी तिथि प्रारंभ: 1 नवंबर 2025 को सुबह 09:11 बजे।
एकादशी तिथि समाप्त: 2 नवंबर 2025 को सुबह 07:31 बजे।
चूंकि एकादशी तिथि 1 नवंबर को सूर्योदय के समय मौजूद रहेगी (उदया तिथि), इसलिए व्रत 1 नवंबर को ही व्रत रखा जा रहा है। व्रत का पारण अगले दिन, यानी 2 नवंबर 2025 को दोपहर 01 बजकर 11 मिनट के बाद किया जा सकता है।
 
दिनांक 1 नवंबर 2025 के शुभ मुहूर्त:
अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:42 से 12:27 तक। विष्णु पूजा का मुहूर्त।
गोधूलि मुहूर्त: शाम को 05:36 से 06:02 तक। तुलसी विवाह का मुहूर्त।
प्रदोषकाल मुहूर्त: यह सूर्यास्त के 40-45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 40-45 मिनट बाद तक चलता है। सूर्यास्त 05:36 पर होगा। तुलसी विवाह का मुहूर्त।
 
दिनांक 2 नवंबर 2025 के शुभ मुहूर्त:
अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:42 से 12:26 तक। विष्णु पूजा का मुहूर्त।
गोधूलि मुहूर्त: शाम को 05:35 से 06:01 तक। तुलसी विवाह का मुहूर्त।
प्रदोषकाल मुहूर्त: शाम 06:31 से रात्रि 07:41 तक रहेगा। तुलसी विवाह का मुहूर्त।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगा

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगाBudh gochar 2025: 24 अक्टूबर 2025 से बुध ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के चलते मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को इससे लाभ मिल रहा है परंतु 3 राशियों को संभलकर रहना होगा अन्यथा कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 3 राशियां।

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेत

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेतMars Transit in Scorpio 2025: मंगल गोचर 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश 27 अक्टूबर 2025, दोपहर 02:43 बजे होगा। मंगल के इस गोचर से 7 राशियों मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लाभ मिलागे जबकि 3 राशियों को संभलकर रहना होगा।

Kushmanda Jayanti: कूष्मांडा जयंती के दिन करें माता की खास पूजा, मिलेगा सुख संपत्ति का आशीर्वाद

Kushmanda Jayanti: कूष्मांडा जयंती के दिन करें माता की खास पूजा, मिलेगा सुख संपत्ति का आशीर्वादHow to Perform Kushmanda Devi Puja: कूष्मांडा जयंती हिंदू धर्म के अनुसार, देवी दुर्गा के चौथे रूप की पूजा का पर्व है। देवी कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रचनाकार और सृष्टि की पालनहार माना जाता है। इस प्रकार, उनका नाम ब्रह्मांड की रचनाकार और उस ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे उन्होंने अपनी ऊर्जा से उत्पन्न किया। कूष्मांडा देवी का रूप शांत और सौम्य माना जाता है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं।

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मतkartik month me tulsi ke upay in hindi: कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, और इस दौरान तुलसी के पौधे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है; इसमें न केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसे देवीय गुणों से भरपूर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो बाद में तुलसी कहलाईं, के साथ छल से विवाह किया था। तभी से, श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को उनकी प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यह संयोग कार्तिक माह में ही होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी को पूजना और लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कौन से महाउपाय करने चाहिए जो जीवन में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं।

October Horoscope 2025: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह का राशिफल: जानें किन राशियों पर होगी धन की वर्षा, आएगा करियर में बड़ा उछाल!

October Horoscope 2025: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह का राशिफल: जानें किन राशियों पर होगी धन की वर्षा, आएगा करियर में बड़ा उछाल!Weekly Horoscope 27-02 November 2025: अक्टूबर महीने का अंतिम नया हफ्ता इस बार 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो कि 02 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

Akshaya navami ki katha kahani: आंवला नवमी की पौराणिक कथा

Akshaya navami ki katha kahani: आंवला नवमी की पौराणिक कथाAmla Navami Katha Story: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पावन पर्व मनाया जाता है और आंवला नवमी का पर्व मुख्य रूप से दो प्रमुख कथाओं से जुड़ा है- पहला, माता लक्ष्मी द्वारा पूजा का रहस्य और दूसरा, आंवलिया राजा की कहानी।

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथाMythological Story of Kartik Purnima: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह वर्ष के सभी महीनों में सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है, और इस माह की पूर्णिमा तिथि, जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, इसका चरमोत्कर्ष होती है। यह तिथि दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आती है और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है।

Amla Navami: आंवला नवमी पर करें ये 7 विशेष उपाय, मिलेंगे अनगिनत फायदे

Amla Navami: आंवला नवमी पर करें ये 7 विशेष उपाय, मिलेंगे अनगिनत फायदेAmla Navami 2025 Remedies: आंवला नवमी का दिन विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा करने और उसके माध्यम से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि, और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का दिन माना जाता है। आंवला या अक्षय नवमी पर किए जाने वाले 7 विशेष उपाय इस प्रकार हैं, जो अनगिनत फायदे देते हैं:

घर के मंदिर में कितनी होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई? पूजा घर के इन नियमों की जानकारी है बेहद ज़रूरी

घर के मंदिर में कितनी होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई? पूजा घर के इन नियमों की जानकारी है बेहद ज़रूरीVastu tips for home temple: घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूर्तियों की ऊंचाई के लिए कुछ खास नियम होते हैं? वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मूर्तियों की ऊंचाई और उनकी स्थापना का तरीका सही होना चाहिए। यह न केवल ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है बल्कि घर में सकारात्मकता भी लाता है।

Amla Navami: आंवला नवमी के संबंध में 9 रोचक तथ्‍य

Amla Navami: आंवला नवमी के संबंध में 9 रोचक तथ्‍यAmla Navami Interesting Facts: आंवला नवमी का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी भी है। यह दिन चातुर्मास की समाप्ति और देव उठनी एकादशी अर्थात् जिस दिन शुभ कार्य शुरू होते हैं से ठीक पहले आता है, जिससे यह नए मांगलिक कार्यों के लिए ऊर्जा और पुण्य संचित करने का समय बन जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com