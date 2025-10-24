Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 अक्टूबर, 2025) दैनिक राशिफल: 25 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 25 October 2025: करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और साहस की तारीफ होगी। अटके हुए सरकारी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के प्रति सकारात्मक व्यवहार रिश्ते को मजबूत करेगा।

धन: अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं। जोखिम भरे निवेश में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें। अत्यधिक भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ (Taurus) करियर: वित्तीय सौदों और व्यापार के लिए दिन बेहतर है। आपकी मेहनत और धैर्य का फल मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ गहरा भावनात्मक बंधन महसूस होगा। रोमांस का माहौल बना रहेगा। धन: आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। बचत करने में सफल रहेंगे। जमीन में निवेश से लाभ।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। आराम पर पर्याप्त ध्यान दें। उपाय: सफेद वस्त्र पहनना शुभ रहेगा।

मिथुन (Gemini) करियर: आज संचार के माध्यम से बड़ी सफलता मिलेगी। मीटिंग्स और यात्राएं लाभदायक रहेंगी।

लव: रिश्ते में खुशी और चंचलता रहेगी। पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय और तरोताजा महसूस करेंगे। उपाय: गणेश जी को हरी इलायची अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर: घर से जुड़े व्यापार या कार्य में लाभ होगा। सहयोगियों का भावनात्मक समर्थन मिलेगा।

लव: पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। पार्टनर के साथ घरेलू मामलों पर चर्चा होगी। धन: वाहन या संपत्ति के रखरखाव पर खर्च हो सकता है। धन संपत्ति में वृद्धि के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। जल का अधिक सेवन करें। उपाय: चांदी या मोती धारण करें।

सिंह (Leo) करियर: आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता से बड़ी सफलता मिलेगी। पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में खुशहाली और सम्मान बना रहेगा। पार्टनर से गर्मजोशी महसूस होगी। धन: निवेश से लाभ हो सकता है। आय के नए स्रोत खुलेंगे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। अहंकार से मानसिक तनाव हो सकता है। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में विश्लेषणात्मक काम और बारीक डिटेल पर ध्यान सफलता दिलाएगा।

लव: प्रेमीजन अनावश्यक आलोचना से बचें। पार्टनर के साथ खुले विचारों से बात करें। धन: कर्ज चुकाने के लिए अच्छा दिन है। वित्तीय योजना बनाने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र पर ध्यान दें। स्वच्छ भोजन करें। उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

तुला (Libra) करियर: साझेदारी के काम में लाभ होगा। कार्यस्थल पर संतुलन और शांति बनाए रखेंगे।

लव: सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। पार्टनर के साथ मनोरंजक समय बिताएंगे। धन: आय अच्छी है, पर खर्चों पर नियंत्रण रखें। शॉपिंग में अति से बचें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: गुप्त योजनाओं पर काम सफल होगा। रिसर्च से जुड़े काम करने वालों के लिए दिन उत्तम है।

लव: रिश्ते में गहराई महसूस होगी। अविश्वास की भावना से बचें। रोमांस और खुशी रहेगी। धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। बीमा या विरासत से जुड़ा लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: क्रोध को नियंत्रित करें। ध्यान करने से लाभ होगा। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius) करियर: नौकरी कर रहे जातकों का भाग्य आज आपका साथ देगा। उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े काम सफल होंगे। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा।

लव: पार्टनर के साथ खुशहाल और आशावादी समय बिताएंगे। लंबी यात्रा का प्लान बन सकता है। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश के लिए उत्तम दिन है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। खुशमिजाज़ महसूस करेंगे। उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें।

मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की भावना सफलता दिलाएगी। उच्च अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा।

लव: रिश्ते में गंभीरता बनाए रखें। पार्टनर के प्रति ईमानदार और समर्पित रहें। धन: बचत करने पर ध्यान दें। अचल संपत्ति से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है। आराम करना जरूरी है। उपाय: शनिदेव को नीले पुष्प और तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यस्थल पर सामुदायिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। नए विचारों से पदोन्नति का लाभ होगा।

लव: दोस्त या सोशल सर्कल आपके रोमांटिक लाइफ में मदद कर सकते हैं। पार्टनर के साथ खुले विचारों से बात करें।

धन: आय स्थिर रहेगी, पर अचानक खर्च आ सकता है। समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए सामाजिक रहें।

उपाय: गरीबों को वस्त्र दान करें। मीन (Pisces) करियर: कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ होगा। सरकारी मामलों में सफलता मिल सकती है।