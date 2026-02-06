शनिवार, 7 फ़रवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 07 February 2026 horoscope in Hindi
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 07 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का सुंदर फोटो

. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 07 February 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: वेलेंटाइन के समय पर पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा या डिनर का प्लान बन सकता है। 
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। निवेश के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन खान-पान पर नियंत्रण रखें।

 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। 
लव: रिश्तों में मजबूती आएगी। आज पार्टनर को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: गले में खराश या सर्दी की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: शोध और तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार है। 
लव: सिंगल लोगों के लिए आज प्रपोज करने का बेहतरीन दिन है।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें। अनिद्रा से बचें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: साझेदारी के व्यवसाय में सावधानी बरतें। 
लव: लव लाइफ के लिए शानदार दिन।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: जोड़ो के दर्द या पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बैंक से लोन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं। बाहर के भोजन से परहेज करें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज आपकी रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 
लव: प्रेम संबंधों में नयापन महसूस करेंगे। 
धन: बचत की योजनाएं सफल होंगी। 
स्वास्थ्य: आप फिट महसूस करेंगे। व्यायाम जारी रखें।
उपाय: शनि मंत्र का जाप करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: घर से काम करने वालों के लिए लाभ का दिन है।
लव: घर-परिवार के साथ वेलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। 
धन: वाहन या जमीन खरीदने के योग हैं।
स्वास्थ्य: सीने में जकड़न महसूस हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब को काली उड़द की दाल दान करें।ALSO READ: विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: छोटी दूरी की व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी।
लव: लव प्रपोजल के लिए दिन उत्तम है।
धन: मेहनत के अनुपात में धन लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: अपनी आंखों का पूरा ध्यान रखें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लोगों के लिए दिन अच्छा है। 
लव: आज लव पार्टनर से कोई प्यारा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है।
धन: बैंक बैलेंस बढ़ेगा। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: दांतों या मुख से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए बिजनेस एग्रीमेंट हो सकते हैं।
लव: लव बर्ड्‍स में आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 
धन: धन का आवक अच्छा रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे। 
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। 
लव: सोशल मीडिया के जरिए प्यार का इजहार कर सकते हैं।
धन: खर्चों पर ध्यान दें वरना तनाव बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: बड़े भाई-बहनों का सहयोग करियर में मील का पत्थर साबित होगा।
लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग या मूवी का प्लान बनेगा।
धन: अचानक बड़े धन लाभ की संभावना है। 
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। पुरानी बीमारी में सुधार होगा।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं।ALSO READ: Bamboo Plant: फेंगशुई के अनुसार कितने डंठल वाला बैम्बू प्लांट चमकाता है किस्मत?
 
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 फरवरी, 2026)Today 07 February horoscope in Hindi 2026 : आज 07 फरवरी 2026, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

