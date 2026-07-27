Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 जुलाई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

28 July 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Vijaya Parvati Vrat 2026: विजया पार्वती व्रत कब से होगा प्रारंभ, क्या है इस व्रत का महत्व क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष तिथि और पक्ष

तिथि: आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी (रात 09:23 तक, इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी)।

पक्ष: शुक्ल पक्ष (Shukla Paksha)

मास: श्रावण (पूर्णिमांत) / आषाढ़ (अमांत)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

वार: मंगलवार

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (Uttarashadha) – शाम 06:05 तक (इसके बाद श्रवण नक्षत्र)

योग: विष्कम्भ (Vishkambha) – सुबह 07:33 तक (इसके बाद प्रीति योग, जो अगले दिन सुबह 05:03 तक रहेगा)

करण: विष्टि / भद्रा (Vishti) – सुबह 10:27 तक (इसके बाद बव करण रात 09:23 तक, फिर बालव करण)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय: सुबह 05:40

सूर्यास्त: शाम 07:14

चन्द्र राशि: मकर राशि (Makar Rashi) में अहोरात्र (पूरा दिन और रात)

सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:56 तक (यह समय किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत शुभ माना जाता है।)

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:44 से 03:38 तक

अमृत काल: दोपहर 12:15 से 01:49 तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:18 से 04:59 तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:02 से 07:14 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:51 से शाम 05:33 तक (इस समय के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए।)

यमगण्ड: सुबह 09:04 से 10:46 तक

गुलिक काल: दोपहर 12:27 से 02:09 तक

भद्रा (अशुभ): सुबह 05:40 से सुबह 10:27 तक (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं।)

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा (आज के दिन उत्तर दिशा की ओर लंबी यात्रा करने से बचें।)

निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ या मिठाई खाकर निकलें और हनुमान जी की आराधना करें।