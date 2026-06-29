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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : सोमवार, 29 जून 2026 (10:34 IST)

Somwar Purnima Upay: सोमवार की पूर्णिमा पर इन 3 खास उपायों से चमक सकती है किस्मत, जानें शुभ उपाय

Devotees performing rituals on the full moon day falling on a Monday. The image shows burning lamps in the river at a pilgrimage site and a view of the moon
Purnima Remedies: सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि का पड़ना एक अत्यंत दुर्लभ और पवित्र संयोग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्र देव को समर्पित है, जबकि पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाली होती है। अत: सोमवार की पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक साधना, शिव उपासना, दान-पुण्य और चंद्रदेव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए उपाय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।ALSO READ: Vat Savitri Purnima 2026: सुहागिनें नोट कर लें तारीख और शुभ मुहूर्त, इस दिन बरगद पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान!
 
इस विशेष संयोग पर किए गए कुछ आसान लेकिन अचूक उपाय आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करते हैं और सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं।


आइए जानते हैं सोमवार की पूर्णिमा पर किए जाने वाले शुभ उपाय:

 

1. मानसिक शांति और चंद्र दोष मुक्ति के उपाय

यदि आपका मन अशांत रहता है, एकाग्रता की कमी है या कुंडली में चंद्र दोष है, तो इस दिन यह उपाय अवश्य करें:
 
चंद्र देव को अर्घ्य: पूर्णिमा की रात को चांदी के पात्र या किसी भी साफ पात्र में शुद्ध जल, कच्चा दूध, चावल/अक्षत और सफेद फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें।
 
शिवलिंग का अभिषेक: सोमवार और पूर्णिमा के मिलन पर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर अभिषेक करें। इससे मानसिक तनाव दूर होता है।
 

2. धन-समृद्धि और लक्ष्मी कृपा के उपाय

पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी के आगमन का समय मानी जाती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए करें ये उपाय:
 
महालक्ष्मी को खीर का भोग: इस रात गाय के दूध से बनी मखाने या चावल की खीर बनाएं और मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। उस खीर को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांटें।
 
कौड़ियों का उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा के समय उनके चरणों में 11 पीली कौड़ियां चढ़ाएं और अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें।
 

3. सुख-शांति और पारिवारिक खुशहाली के उपाय

पीपल वृक्ष की पूजा: पूर्णिमा के दिन सुबह या शाम के समय पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। पीपल में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास माना जाता है।
 
मुख्य द्वार पर दीपक: पूर्णिमा की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का एक दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मकता का प्रवेश होता है।
 

सोमवार की पूर्णिमा पर क्या महादान करें?

ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा, जप, दान और कुछ विशेष उपाय करने से भगवान शिव और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस विशेष संयोग पर सफेद वस्तुओं का दान करना अमृत के समान फल देता है:
 
किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दूध, दही, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र या चांदी का दान करें। ऐसा करने से कुंडली का चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है।
 
विशेष बात: सोमवार की पूर्णिमा के दिन भूलकर भी किसी से विवाद न करें, अपनी माता का आशीर्वाद लें, क्योंकि माता का संबंध चंद्रमा से होता है और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें।
 
इन शुभ उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इससे मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी और देवों के देव महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026: व्रत का महत्व और 7 अचूक उपाय, जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत
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