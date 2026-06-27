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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Jyeshtha Purnima Upay: ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर राशिनुसार करें ये उपाय, मिलेगी शिव और चंद्रदेव की कृपा

Image caption: Remedies for Jyeshtha Purnima, along with the 12 zodiac signs and a scene depicting the worship of the Moon and Lord Shiva
Purnima Spiritual Remedies: सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का बहुत अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। जब ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ती है, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन स्वयं देवों के देव महादेव और चंद्र देव को समर्पित है। इस शुभ संयोग पर लक्ष्मी-नारायण के साथ-साथ भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं।ALSO READ: Vat Savitri Purnima Puja Samagri: अखंड सौभाग्य के लिए बरगद पूजा में बेहद जरूरी हैं ये चीजें, देखें फुल चेकलिस्ट
 
ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा का ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। जब पूर्णिमा का संयोग सोमवार के साथ बनता है, तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने, मानसिक शांति मिलने और जीवन में सुख-समृद्धि आने की मान्यता है। अपनी राशि के अनुसार यहां ज्येष्ठ पूर्णिमा पर नीचे दिए गए विशेष उपाय करने से सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है:
 

* मेष राशि (Aries)

उपाय: इस दिन भगवान शिव का कच्चे दूध और शहद से अभिषेक करें।
 
लाभ: ऐसा करने से आपके साहस में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी।
 

* वृषभ राशि (Taurus)

उपाय: चंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, सफेद चंदन या मिश्री का दान करें। शाम के समय चांदी के पात्र से चंद्रमा को अर्घ्य दें।
 
लाभ: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।
 

* मिथुन राशि (Gemini)

उपाय: पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें या पढ़ें और उन्हें पीले फल व तुलसी दल अर्पित करें।
 
लाभ: व्यापार में उन्नति होगी और रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे।
 

* कर्क राशि (Cancer)

उपाय: कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्र देव हैं। इस दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अक्षत (साबुत चावल) चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें।
 
लाभ: स्वास्थ्य में सुधार होगा और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।
 

* सिंह राशि (Leo)

उपाय: जल में गंगाजल और लाल चंदन मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद गरीब या जरूरतमंद लोगों को गेहूं या गुड़ का दान करें।
 
लाभ: मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी।ALSO READ: Vat Savitri Vrat 2026: ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का क्या है महत्व, पढ़िए पौराणिक कथा
 

* कन्या राशि (Virgo)

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। कन्याओं को दूध से बनी मिठाई खिलाएं।
 
लाभ: घर में सुख-समृद्धि का वास होगा और धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होंगी।
 

* तुला राशि (Libra)

उपाय: पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठकर 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें। शिव जी को सफेद फूल चढ़ाएं।
 
लाभ: वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा।
 

* वृश्चिक राशि (Scorpio)

उपाय: शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, चीनी से तैयार किया गया पंचामृत चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
लाभ: अज्ञात भय, शत्रु बाधा और कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
 

* धनु राशि (Sagittarius)

उपाय: शिव मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और चने की दाल या बेसन के लड्डुओं का दान करें।
 
लाभ: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और उच्च शिक्षा व करियर में सफलता प्राप्त होगी।
 

* मकर राशि (Capricorn)

उपाय: काले तिल पानी में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और बहते जल में सूखे नारियल प्रवाहित करें।
 
लाभ: शनि जनित दोषों (साढ़ेसाती या ढैय्या) का प्रभाव कम होगा और कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी।
 

* कुंभ राशि (Aquarius)

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और शिवलिंग पर गन्ने का रस या शुद्ध जल अर्पित करें।
 
लाभ: आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी और पारिवारिक क्लेश समाप्त होंगे।
 

* मीन राशि (Pisces)

उपाय: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। शिव जी को पीले चंदन का तिलक लगाएं और स्वयं भी धारण करें।
 
लाभ: ज्ञान और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, साथ ही घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे।
 
सभी राशियों के लिए 1 महा-उपाय: चूंकि पूर्णिमा सोमवार को है, इसलिए इस रात चांदी के बर्तन में गंगाजल, कच्चा दूध और चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना हर राशि के जातक के लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा।
 
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