मंगलवार, 9 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. new hindu year gudi padwa 2026 will have 13 months not 12
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (16:15 IST)

Gudi Padwa: 2026 नया हिंदू वर्ष 12 नहीं 13 माह का, दे रहा है खतरनाक संकेत

वर्ष 2026 का भविष्‍य
Hindu calendar and almanac 2083: वर्ष 2025 को सभी ने देखा है कि वह किस तरह से हादसों, युद्ध, प्राकृतिक आपदा और बुरी घटनाओं में गुजरा है क्योंकि उस वर्ष में आषाढ़ माह में 13 दिनों का अशुभ पक्ष था और वर्ष 2025 में शुरुआत से लेकर अंत तक कई अशुभ योग बने थे। यह वर्ष 2025 का कैलेंडर 1941, 1997, 2003, और 2014 के समान ही था। साल 2025 का कैलेंडर तो बिल्कुल 1941 जैसा ही है। इसी प्रकार वर्ष 2026 में भी कुछ नया होने वाला है। इस बार हिंदू पंचांग और कैलेंडर 2083 में 12 नहीं 13 माह होंगे। आमतौर पर हर साल 12 पूर्णिमा होती है लेकिन विक्रम संवत में जब अधिमास पड़ता है, उस वर्ष में 13 पूर्णिमा का विशेष संयोग बनता है। वर्ष 2018, 2021, 2023 में यह संयोग बन चुका है।
 
60 दिनों का ज्येष्ठ मास: विक्रम संवत 2083 में एक अतिरिक्त चंद्र मास जुड़ने से ज्येष्ठ मास लगभग 60 दिनों तक चलेगा। ज्येष्ठ माह 2 बार रहेगा। यह स्थिति चंद्रमा और सूर्य कैलेंडर में अंतर के कारण बनती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2083 में कुल 13 महीने होंगे। अधिकमास का समय धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है।
 
वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल: 19 मार्च 2026 से रौद्र नाम संवत्सर प्रारंभ होगा। यानी विक्रम संवत 2083 से प्रारंभ होगा रौद्र संवत्सर। इस संवत्सर के राजा गुरु और मंत्री मंगल होंगे। गुरु धर्म, न्याय और शिक्षा में बड़े परिवर्तन करेंगे तो दूसरी ओर मंगल युद्धरत रहेंगे। हिंदू ज्योतिष में नववर्ष की प्रतिपदा तिथि के वार के आधार पर वर्षेश (राजा) का निर्धारण होता है। इस बार नववर्ष गुरुवार से शुरू हो रहा है, इसलिए इस वर्ष के राजा गुरु (बृहस्पति) होंगे। वहीं मंत्री पद ग्रहों की विशेष चालों और वार–तिथि संयोग से तय होता है। 2026 में मंगल वर्ष के मंत्री होंगे।
 
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 2026 परिवर्तन, उथल-पुथल और धार्मिक जागरण का मिश्रित वर्ष होगा। राजा और मंत्री दोनों ग्रहों की प्रवृत्ति एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न है गुरु शांत, सौम्य और विकासकारी, जबकि मंगल उग्र, साहसिक और संघर्षकारी। इसी बीच 13 माह में 13 पूर्णिमा रहेगी जो इस उथल-पुथल और भी ज्यादा बढ़ावा देगी।  
 
राजा गुरु का प्रभाव: बृहस्पति अतिचारी हैं जो देश और दुनिया के वातावरण और जलवायु में तेजी से बदलाव करेंगे। धार्मिक व्यवस्था और शिक्षा में बदलाव होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव संभव। आध्यात्मिक गतिविधियां अपने चरम पर होगी। सामाजिक सुधार व न्याय व्यवस्था में सुधार होगा। देश–दुनिया में नैतिकता, अध्यात्म और ज्ञान का प्रभाव मजबूत रहेगा। लोग सत्य और असत्य, नास्तिकता और अस्तिकता को लेकर विश्लेषण करेंगे। इसी बीच बड़े स्तर पर धार्मिक यात्राओं, पर्व–उत्सवों और आध्यात्मिक आयोजनों में बढ़ोतरी।
 
मंत्री मंगल के प्रभाव: मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है जो ऊर्जा, साहस, सेना, युद्ध, राजनीति और भूमि का कारक है। मंत्री बनने पर इसकी उग्रता पूरे वर्ष में प्रमुख रूप से सक्रिय रहेगी। मंगल राजनीतिक उथल-पुथल, नेतृत्व परिवर्तन, जनविद्रोह, सीमा पर झड़प, उद्योग–व्यापार, पेट्रोलियम, ऊर्जा, लौह–उद्योग, रक्षा–सेना और निर्माण क्षेत्र में तेजी आएगी। सुरक्षा पर ज्यादा खर्च होगा। आतंकावदी घटनाओं में वृद्धि होगी। धार्मिक कट्टरता में बढ़ोतरी होगी। देशों के बीच तनाव व संघर्ष चरम पर होगा। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समय

Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समयMars transit in Sagittarius 2025: 7 दिसम्बर 2025 रविवार को रात्रि 08 बजकर 27 मिनट पर मंगल ग्रह वृश्‍चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की राशि में मंगल का शुभाशुभ परिणाम होता है। जिन राशियों को वक्री बृहस्पति के कारण समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। मंगल ग्रह उन राशियों को कुछ समय के लिए राहत देकर एक शानदार समय की शुरुआत करेगा। जानिए कि वे कौनसी 5 राशियां हैं जिनका राशिफल बताया जा रहा है।

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल2026 Horoscope: जनवरी 2026 में ज्योतिषीय दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली घटना होने जा रही है। लगभग 100 साल बाद, मकर राशि (Capricorn) में पाँच ग्रहों (सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा) का महासंयोग (पंचग्रही योग) बनेगा। यह योग 17 जनवरी 2026 के आस-पास बनना शुरू होगा। यह समय धन वृद्धि, करियर में प्रगति और जीवन में नए अवसरों के लिए बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है। जनवरी 2026 के दौरान, विशेषकर 13 से 20 जनवरी के बीच, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ आकर यह दुर्लभ पंचग्रही योग निर्मित करेंगे।

December 2025 Festivals: दिसंबर माह के प्रमुख व्रत और त्योहार, जानें विशेष जानकारी

December 2025 Festivals: दिसंबर माह के प्रमुख व्रत और त्योहार, जानें विशेष जानकारीDecember 2025 Vrat and Tyohar: दिसंबर का महीना साल का आखिरी महीना होने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत और त्योहारों से भरा होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस माह में मार्गशीर्ष (अगहन) और पौष माह का प्रभाव रहता है। आइ ए यहां जानते हैं दिसंबर 2025 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची और उनकी विशेष जानकारी...

Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथा

Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथाहिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद वर्ष के दसवें महीने पौष का प्रारंभ होता है। इस बार यह मास 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) से शुरू हो गया है। आइये जानते हैं इस माह के नामकरण, महत्व, पूजा, ऋतु, व्रत एवं त्योहार के साथ ही पौराणिक कथा।

योगी आदित्यनाथ कब बन सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जानिए लाल किताब ज्योतिष का सटीक विश्लेषण

योगी आदित्यनाथ कब बन सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जानिए लाल किताब ज्योतिष का सटीक विश्लेषणYogi Adityanath PM: योगी आदित्यनाथ की कुंडली (जन्म कुंडली) का विश्लेषण उनके जन्म विवरण पर आधारित होता है। ज्योतिषीय गणना के लिए, उनके जन्म की तारीख और स्थान की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन सटीक जन्म समय पर ज्योतिषियों में मतभेद हैं। हालांकि प्राप्त कुंडली के आधार पर लाल किताब की ज्योतिष विद्या के अनुसार उनके जन्म ग्रहों, दशा, महादशा और गोचर के ग्रहों में ऐसे प्रबल योग बन रहे हैं कि आने वाले समय में में देश की सत्ता के शीर्ष पर होंगे। हो सकता है कि वे प्रधानमंत्री बने या फिर गृहमंत्री। लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्या यह संभव है? चलिए जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार कि क्या कहते हैं उनके ग्रह गोचर और राजयोग।

और भी वीडियो देखें

Gudi Padwa: 2026 नया हिंदू वर्ष 12 नहीं 13 माह का, दे रहा है खतरनाक संकेत

Gudi Padwa: 2026 नया हिंदू वर्ष 12 नहीं 13 माह का, दे रहा है खतरनाक संकेतHindu calendar and almanac 2083: वर्ष 2025 को सभी ने देखा है कि वह किस तरह से हादसों, युद्ध, प्राकृतिक आपदा और बुरी घटनाओं में गुजरा है क्योंकि उस वर्ष में आषाढ़ माह में 13 दिनों का अशुभ पक्ष था और वर्ष 2025 में शुरुआत से लेकर अंत तक कई अशुभ योग बने थे। यह वर्ष 2025 का कैलेंडर 1941, 1997, 2003, और 2014 के समान ही था। साल 2025 का कैलेंडर तो बिल्कुल 1941 जैसा ही है। इसी प्रकार वर्ष 2026 में भी कुछ नया होने वाला है। इस बार हिंदू पंचांग और कैलेंडर 2083 में 12 नहीं 13 माह होंगे। आमतौर पर हर साल 12 पूर्णिमा होती है लेकिन विक्रम संवत में जब अधिमास पड़ता है, उस वर्ष में 13 पूर्णिमा का विशेष संयोग बनता है। वर्ष 2018, 2021, 2023 में यह संयोग बन चुका है।

वर्ष 2026 में सोना रहेगा टॉप पर या कि चांदी, जानिए ज्योतिष विश्लेषण

वर्ष 2026 में सोना रहेगा टॉप पर या कि चांदी, जानिए ज्योतिष विश्लेषणसोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। वर्ष 2025 में सोने की अपेक्षा चांदी के भाव तेजी से बड़े हैं। चांदी में कभी बढ़ोतरी होती है तो कभी लुढ़कती है। वर्तमान में इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट सोना के भाव 128257 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 1,79,088 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसमें घट-बढ़ चलती रहती है। हालांकि हर शहर के भावों में अंतर है। ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 में चांदी टॉप पर रहेगी या कि सोना? किस चीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा?

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति के दिन करें 3 अचूक उपाय, सूर्य और पितृ का दोष होगा दूर

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति के दिन करें 3 अचूक उपाय, सूर्य और पितृ का दोष होगा दूरPitru n Surya Dosha remedies on Sankranti: धनु संक्रांति अर्थात् जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन किए गए दान-पुण्य, जप-तप और सूर्य उपासना के विशेष फल बताए गए हैं। इनका स्वरूप धार्मिक और आध्यात्मिक है। आइए यहां जानते हैं 3 अचूक उपाय...

Rukmini Ashtami 2025: रुक्मिणी अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, जानें महत्व और पूजा विधि

Rukmini Ashtami 2025: रुक्मिणी अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, जानें महत्व और पूजा विधिRukmini Jayanti 2025: रुक्मिणी अष्टमी व्रत विशेष रूप से पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से रुक्मिणी देवी की पूजा, उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रुक्मिणी अष्टमी के दिन श्रीकृष्ण के साथ ही उनकी पटरानी देवी रुक्मिणी का जन्मोत्सव मनाया जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 दिसंबर, 2025)Today 09 December 2025 horoscope in Hindi : आज 09 दिसंबर 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com