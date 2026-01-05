सोमवार, 5 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 5 जनवरी 2026 (10:03 IST)

Som Pushya Nakshatra: सोम पुष्य नक्षत्र का संयोग, क्या करें और क्या नहीं

What to Do in Som Pushya Nakshatra
What to Do in Som Pushya Nakshatra: सोम पुष्य नक्षत्र हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ और महत्वपूण नक्षत्र है, जिसे हर महीने एक बार विशेष रूप से मनाया जाता है। यह नक्षत्र चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र  के संयोग से उत्पन्न होता है। इस समय को शुभ मुहूर्त माना जाता है, जब विशेष कार्यों की शुरुआत और धार्मिक अनुष्ठान करना बेहद फलदायक होता है। सोम पुष्य नक्षत्र के दौरान किये गए पूजा-पाठ, व्रत, दान, और अन्य धार्मिक कार्य न केवल आपके जीवन में सुख-शांति, बल्कि समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का भी वास करते हैं। इसके अलावा, इस समय का संबंध विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति और आर्थिक समृद्धि से भी है।ALSO READ: January 2026 Vrat Dates: जनवरी माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट
 
यदि आप जीवन में किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोम पुष्य नक्षत्र का संयोग आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। आइए यहां जानते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं:
 
सोम पुष्य नक्षत्र पर क्या करें:
 
1. नवग्रह पूजा: सोम पुष्य नक्षत्र में विशेष रूप से पूजा और व्रत का महत्व है। आप देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, या नवग्रहों की पूजा कर सकते हैं। इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है।
 
2. व्रत रखें: अगर आप उपवास रखते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। विशेष रूप से इस दिन दूध और जल का सेवन करना शुभ माना जाता है।
 
3. दीन-दुखियों को दान करें: यह समय गरीबों, जरूरतमंदों को दान देने का है। आप अनाज, वस्त्र, या अन्य चीजों का दान कर सकते हैं।
 
4. आध्यात्मिक कार्य करें: इस दिन ध्यान, मंत्र जाप, और सत्संग में भाग लें। इससे मानसिक शांति मिलती है।
 
5. शुभ कार्यों की शुरुआत करें: नए कार्य की शुरुआत, जैसे कोई नया व्यवसाय, शिक्षा या किसी प्रकार की यात्रा, इस दिन करना शुभ माना जाता है।
 
क्या न करें:
 
1. नकारात्मक विचारों से दूर रहें: इस दिन नकारात्मक सोच और गुस्से से बचने की कोशिश करें। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने से सफलता मिलती है।
 
2. झगड़े और विवाद से बचें: परिवार में या दोस्तों के साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा न करें।
 
3. दान-धर्म: इस दिन सांसारिक जरूरतों की चीजों के अति संग्रहण और भोग विलास से बचना चाहिए। आपको अपना धन और ऊर्जा दूसरों के भले के लिए उपयोग करनी चाहिए।
 
4. अत्यधिक श्रम न करें: इस दिन अत्यधिक शारीरिक श्रम और तनाव से बचें। आराम और मानसिक शांति पर ध्यान दें।
 
5. मांसाहार और तामसिक भोजन से बचें: सोम पुष्य नक्षत्र में मांसाहार और तामसिक भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
 
यह समय आत्मसुधार, शांति, और समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए इसे ध्यान से और सकारात्मक रूप से बिताने की कोशिश करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
