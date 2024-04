Andhra Pradesh Assembly Election : चुनाव में कांग्रेस के 114 उम्मीदवारों में 2 दलबदलू नेता, पूर्व मंत्री भी शामिल

2 turncoat leaders and former minister also included in Congress candidates : आंध्र प्रदेश में 13 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा 114 विधानसभा सीटों के लिए घोषित उम्मीदवारों में 2 दलबदलू नेता और एक पूर्व मंत्री शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव 13 मई को होने हैं और मतों की गिनती 4 जून को होनी है।

आंध्र प्रदेश के पूर्व प्राथमिक शिक्षा मंत्री एस. शैलजानाथ को सिंगनमाला (एससी) निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया है। शैलजानाथ ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। टिकट न मिलने पर वाईएसआरसीपी छोड़ने वाले दो दलबदलुओं, वी. राकाडा एलिजा और तोगुरु आर्थर को उम्मीदवारों की सूची में जगह मिली है।

एलिजा को चिंतालपुडी (सुरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से और आर्थर को नंदीकोटकुरु (सुरक्षित) से मैदान में उतारा गया है, दोनों ने क्रमश: इन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों से 2019 के विधानसभा चुनावों में वाईएसआरसीपी उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी।

एपीसीसी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी ने कडप्पा जिले के इडुपुलुपाया में अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की कब्र पर प्रार्थना सभा में भाग लेने के बाद कहा कि शेष उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कुछ दिनों में की जाएगी। शर्मिला ने कहा कि उनके पिता ने कांग्रेस नेता के रूप में 10 चुनाव जीते थे और दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का सपना देखा था।

इसके अलावा, अगर दक्षिणी राज्य को विकास करना है और संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के दौरान किए गए वादों को पूरा करना है तो कांग्रेस को सत्ता में लाना होगा। आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव 13 मई को होने हैं और मतों की गिनती चार जून को होनी है। (भाषा)

