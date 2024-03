Lok Sabha Elections : कांग्रेस की तीसरी सूची जारी, अधीर बहरामपुर से, खरगे के दामाद को भी टिकट

Third list of Congress candidates released for Lok Sabha elections : कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 56 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी जिसमें अधीर रंजन चौधरी समेत कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। चौधरी को उनके वर्तमान संसदीय क्षेत्र बहरामपुर (पश्चिम बंगाल) से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दामाद राधाकृष्ण को कर्नाटक के गुलबर्गा से टिकट दिया गया है। यहां से खरगे भी सांसद रह चुके हैं।

कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 138 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उसने पहली सूची में 39 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवार घोषित किए थे। कांग्रेस की ओर से जारी उम्मीदवारों की तीसरी सूची के अनुसार, अरणाचल प्रदेश की दो सीट, गुजरात की 11, कर्नाटक की 17, महाराष्ट्र की सात, राजस्थान की पांच, तेलंगाना की पांच, पश्चिम बंगाल की आठ और पुडुचेरी की एकमात्र सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं।

अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नबाम तुकी को अरुणाचल पश्चिम से उम्मीदवार बनाया गया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अमित चावणा को आणंद और वरिष्ठ नेता सुखराम राठवा को छोटा उदयपुर से उम्मीदवार घोषित किया गया है।

कांग्रेस ने राजस्थान में गंगानगर से कुलदीप इंदौरा, पाली से संगीता बेनीवाल, झालावाड़ बारन से उर्मिला जैन भाया और जयपुर से सुनील शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान की सीकर सीट माकपा के लिए छोड़ी गई है। तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से डी नागेंद्र और चेवेल्ला से रंजीत रेड्डी को टिकट दिया गया है। रंजीत रेड्डी पिछले दिनों भारत राष्ट्र समिति छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे।

पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे की पुत्री प्रणीति शिंदे को महाराष्‍ट्र के सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की मालदा दक्षिण सीट से वर्तमान सांसद अबू हासिम खान चौधरी के स्थान पर उनके पुत्र ईसा खान चौधरी को टिकट दिया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु मध्य संसदीय क्षेत्र से मंसूर खान को टिकट दिया गया है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहमान खान के पुत्र हैं।

देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके बाद छह और चरणों में 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा। लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता, 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। (भाषा)

