Health Tips : रात में नहीं आती है नींद तो यह तरीका आजमाएं तुरंत आ जाएगी

Neend na aane ke karan aur upay: रात में नींद नहीं आना, करवटें बदलते रहना अब आम समस्या हो चली है। आजकल की भागती दौड़ती और तनावभरी जिंदगी में नींद गायब हो गई है। यदि आपको भी नींद नहीं आती है जो हमारे द्वारा बताए जा रहे 2 नुस्खों को आजमाएं और निश्‍चिंतता से सो जाएं। इसका अभ्यास करने से धीरे धीरे आपको गहरी नींद आने लगेगी।

नींद नहीं आने के 6 कारण- 6 reasons for not being able to sleep:-

अनावश्‍यक चिंता करना या तनाव पालना। लगातर कुछ न कुछ सोचते रहना। शरीर का नहीं थकना, आराम पसंद जीवन। अनियमित जीवन शैली, रात्र‍ि भोजन। शारीरिक दर्द, जैसे जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल आदि। घर का वास्तु दोष।

आजमाएं नींद आने के दो नुस्खे-Try two tips to get sleep:-

1. टहलना : सबसे पहले भोजन में बदलाव कर उत्तम भोजन करें। भोजन करने के बाद टहलना शुरू करें, कम से कम 2500 स्टेप। यदि आप यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो सोते वक्त खुद से कहें कि कुछ भी मत सोच, कुछ भी मत सोच। यह मंत्र दोहराते रहें। तब तक दोहराएं जब कि नींद नहीं आ जाए।

2. योग निद्रा में सोएं : सोने से पूर्व प्राणायाम करें कम से कम 5 मिनट तक। यानी अनुलोम विलोम करें। इसके बाद शवासन में लेट जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब फिर सबसे पहले पैरों के अंगूठे तो ध्यान दें, फिर घुटनों पर, फिर नाभि पर, फिर हृदय पर और फिर भृगुटी पर ध्यान दें। यहां से ध्यान को हटाकर धीरे धीरे श्वासों पर ध्यान देते हुए सो जाएं। रोज इसका अभ्यास करें।