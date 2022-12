Honda, Toyota, Maruti, Hyundai 2023 में ला रही हैं ये धमाकेदार कारें, सस्ती होने के साथ ही फीचर्स होंगे दमदार

Upcoming Cars in India

2023 : कोरोनावायरस महामारी के कारण पिछले 2 साल automotive market के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन 2022 ऑटो मार्केट के लिए धमाकेदार कहा जा सकता है। 2023 में अब Honda, Toyota, Maruti, Hyundai बाजार में नई और धमाकेदार कारें लॉन्च करेगी। इलेक्ट्रिक होने के साथ ही बाजार में फ्लेक्स फ्यूल इंजन कारें भी बाजार में आ सकती हैं। तो एक नजर इन कंपनियों की आने वाली कारों पर-





Maruti Baleno Cross : माना जा रहा है कि Baleno Cross 2023 की Maruti Suzuki की पहली लॉन्च होगी। यह Baleno beefed-up version होगा। ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए कार में कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इनका खुलासा कंपनी Auto Expo 2023 में करेगी।

Baleno मारुति का सबसे लोकप्रिय ब्रांड कहा जाता है।



Hyundai Creta Facelift : Hyundai की Creta Facelift 2023 की मोस्ट अवेटेड कारों में मानी जा रही है। इसे भी 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। माना जा रहा है कि Creta Facelift को मौजूदा 1.4-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और वही 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ पेश किया जाएगा। Creta Facelift को नए डिजाइन के फ्रंट बंपर और कुछ नए फीचर्स के साथ अपग्रेडेड इंटीरियर मिल सकता है।





New-Gen Hyundai Verna : Creta Facelift के बाद Hyundai अपनी कार Verna के

new generation को भी लॉन्च कर सकती है। इसे भी 2023 के Auto Expo पेश किया जा सकता है। इसकी बिक्री 2023 की पहली छ:माही में की जा सकती है। कार की ट्रायल की तस्वीरें वायरल भी हुई है। कार में advanced driver assistance system (ADAS) जैसे फीचर के साथ नए फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं।





Hyundai Grand i10 Nios Facelift : एक्सटीरियर और इंटीरियर में मामूली अपडेट के साथ Hyundai Grand i10 Nios Facelift को लॉन्च किया जा सकता है। यह कार भी Auto Expo 2023 में प्रदर्शित की जा सकती है। और 2023 के मध्य में बिक्री के लिए लाया जा सकता है।





Maruti Jimny : Maruti Suzuki भारतीय बाजार के लिए 5-door Jimny पर काम कर रही है। Jimny की टेस्ट की तस्वीरें कई बार सोशल मीडिया पर आई हैं। इसे Auto Expo 2023 में प्रदर्शित किया जा सकता है।







Hyundai Ai3 : Tata की Punch के मुकाबले Hyundai अपनी नई गाड़ी Ai3 को लाने की पूरी तैयारी कर रही है। यह कार Santro पर आधारित Hyundai की नया प्रोडक्ट होगा। इसकी डिजाइन और नए फीचर्स को लेकर ग्राहकों को काफी उम्मीदें हैं। एक मीडिल क्लास फैमिली के लिए यह किफायती कार हो सकती है।







Kia Seltos facelift : Creta की तरह

Kia अपनी 2023 में Seltos का facelift variant लॉन्च कर सकती है। ADAS के साथ ही इसमें

complete digital instrument cluster होंगे। कार का खुलासा Auto Expo 2023 में किया जा सकता है।





Tata Harrier / Safari facelift : बड़ी touchscreen, ADAS और 360-degree camera के साथ टाटा Harrier और Safari का facelift variant 2023 में लॉन्च कर सकती है। इन्हें नए design और exterior के साथ बाजार में पेश किया जा सकता है। इसे भी Auto Expo 2023 में पेश किया जा सकता है।







Mahindra Thar 5-door : वायरल हुई तस्वीरों से पता चला है कि Mahindra 5-door Thar पर काम कर रही है। 15 अगस्त 2023 में इसे पेश किया जा सकता है। इसमें सुविधाओं को भी बढ़ाया जा सकता है।







Mahindra Bolero Neo Plus : Mahindra अपनी SUV Bolero Neo Plus को 7 और 9 सीटर में लॉन्च कर सकती है। Bolero Neo Plus को 2023 के मध्य में लॉन्च किया जा सकता है।







Toyota Innova HyCross : Toyota ने अपनी नई Hycross को इंडोनेशिया में प्रस्तुत कर दिया है। कंपनी भारत में भी इसे जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। 2023 के मध्य इसे लॉन्च किया जा सकता है।





Nissan X-Trail : Toyota Fortuner को टक्कर देने के लिए Nissan अपनी

X-Trail को बाजार में ला सकती है। aggressive design के साथ ही इसमें सुविधाजनक फीचर्स होंगे। कंपनी ने इसकी लॉन्च की तारीख का तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन

Auto Expo 2023 में इसे प्रदर्शित किया जा सकता है।







Toyota Belta : Belta को

मार्च 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। Toyota Belta मारुति सुजुकी की 1.5-litre petrol इंजन पर आधारित हो सकती है। जो 103bhp of पावर और 138Nm of टार्क पैदा करती है। यह कार Ciaz के समान हो सकती है।