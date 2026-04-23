वोटिंग के बीच सुवेंदू अधिकारी ने खेला हिंदू कार्ड, बोले- रोने लगी हिंदू शादीशुदा दीदी

नंदीग्राम व भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं जब आ रहा था तब हमारी हिंदू शादीशुदा दीदी घर से आकर रोने लगी। उन्होंने कहा कि अगर ममता दीदी आ गई तो हम खत्म हो जाएंगे। जनता, खासकर माता, बहन, दीदी ये लोग ममता बनर्जी को सबक सिखाएंगे और उनका सूपड़ा साफ करेंगे।

बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को होगा। आज बंगाल के साथ ही तमिलनाडु में भी वोट डाले जा रहे हैं। असम, केरल और पुड्‍डुचेरी में मतदान हो चुका है। सभी 5 राज्यों में मतगणना 4 मई को होगी।

edited by : Nrapendra Gupta