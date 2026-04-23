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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :मुर्शिदाबाद , गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (11:39 IST)

पश्चिम बंगाल चुनाव: मुर्शिदाबाद में बवाल, टीएमसी कार्यकर्ताओं और हुमायूं कबीर के बीच झड़प

humayun kabir
West Bengal Voting : पश्चिम बंगाल में 16 जिलों की 252 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच मुर्शिदाबाद के नौंदा में वोटिंग के दौरान उस वक्त बवाल मच गया जब हुमायूं कबीर को टीएमसी समर्थकों ने घेर लिया। इसके बाद धक्का-मुक्की और नारेबाजी भी हुई। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षाबलों ने हुमायूं कबीर को वहां से सुरक्षित निकाला। ALSO READ: पश्चिम बंगाल चुनाव: पहले चरण का मतदान जारी, जानें किन 16 जिलों में हो रही है वोटिंग
 
मुर्शिदाबाद में TMC कार्यकर्ताओं और आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच उस समय झड़प हो गई जब वे उस इलाके का दौरा कर रहे हैं, जहां कल एक कच्चा बम फेंके जाने की घटना सामने आई थी। पुलिस और केंद्रीय बलों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। इसके बाद हुमायूं कबीर धरने पर बैठ गए।
 
हुमायूं कबीर ने कल सामने आई कच्चे बम फेंकने की घटना पर कहा कि कोशिश की गई लेकिन कुछ हुआ नहीं...शांति से चुनाव में भाग लेना चाहिए। हमारा किसी को मारने का या धमकाने का मकसद नहीं है।
 
हुमायूं कबीर ने कहा कि नओडा, रेजीनगर और मुर्शिदाबाद की सभी 22 सीटों पर शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। हालांकि, नओडा के बूथ नंबर 9 और 10—दोनों जगहों पर रात में कुछ गड़बड़ी हुई। स्थानीय पुलिस का बैग छीन लिया गया।
 
मुर्शिदाबाद के नौदा विधानसभा क्षेत्र में भी गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अज्ञात बदमाशों ने अचानक देशी बमों से हमला कर दिया। मतदान केंद्र कुछ दुर हुई इस घटना से मतदाताओं में भी हड़कंप मच गया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

एक्शन में चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने नौदा में हुई घटना को लेकर जिला मजिस्ट्रेट और जिला चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। यह मामला आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) के संस्थापक हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई तनावपूर्ण स्थिति से जुड़ा है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जल्द भेजी जाए, ताकि आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
edited by : Nrapendra Gupta 
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