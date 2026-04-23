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Written By विकास सिंह
Last Updated : गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (11:26 IST)

पश्चिम बंगाल में शुरुआती घंटों में महिलाओं की बंपर वोटिंग, बड़ा सवाल महिला वोटर्स किसके साथ?

West Bengal Assembly Elections
पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। राज्य में आज पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। राज्य में शुरुआती दो घंटों में करीब 20 फीसदी वोटिंग हो चुकी है, यह आंकड़ा बता रहा है कि बंगाल में इस बार बंपर वोटिंग देखी जा रही है। वोटिंग के शुरुआती घंटों में मतदान केंद्रों पर महिला वोटर्स की लंबी कतारें नजर आ रही है। राज्य के कुल 6 करोड़ 82 लाख में से 3 करोड़ 49 लाख से अधिक पुरुष, 3 करोड़ 33 लाख से अधिक महिलाएं है,यानि बंगाल में पुरुष और महिला वोटरों की संख्या लगभग बराबर है। ऐसे में महिला वोटर्स का रूख सूबे में यह तय करेगा की ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापस लौटेगी या भाजपा पहली बार अपना खाता खुलेगी। 
महिला वोटर्स की अहम भूमिका को देखते हुए टीएमसी और बीजेपी दोनों ने महिला मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बंगाल की राजनीति के जानकार मानते है कि देश के दूसरे राज्यों के उलट बंगाल की महिलाएं सिर्फ पति या घर के मुखिया के कहने पर वोट नहीं देती। राजनीतिक रूप से जागरूक इन महिलाओं की अपनी सोच भी है। इसलिए कुछ तबकों को छोड़ दें तो ज्यादातर घरों में अपने वोट का फैसला महिलाएं खुद करती हैं।
महिला वोटर्स अबकी बार किसके साथ?- बंगाल की चुनावी राजनीति के जानकर कहते हैं कि ममता बनर्जी पिछले लगातार तीन विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत में महिला मतदाताओं की बड़ी भूमिका थी। 2011 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा वोट इन्हीं मतदाताओं का मिला था। ‘बंगाल को चाहिए अपनी बेटी’ के नाम पर चुनावी मैदान में उतरने वाली ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।

अगर बंगाल में पिछले चुनाव नतीजों पर नजर डाली जाए तो महिला वोटर टीएमसी के साथ पूरी तरह अडिग है। 2021 के विधानसभा के चुनावी नतीजों को देखा जाए तो एमसी को 84 फीसदी के आसपास महिलाओं ने वोट दिए थे। 2011 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें,तो टीएमसी को 84.45 फ़ीसदी महिला वोट पड़े, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 82.06 फ़ीसदी महिला वोट पड़े, जिनमें टीएमसी को 34 सीटों पर और बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली। वर्ष 2016 में महिला वोट शेयर 83.13 रहा और टीएमसी फिर से सत्ता में आई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यह वोट शेयर 81.7% रहा। जिसके चलते टीएमसी को 22 सीटों पर दी जीत दर्ज हुई, जबकि बीजेपी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही।
 
महिला वोटर्स को साधने के लिए ममता और भाजपा का दांव- दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल की आधी आबादी वाले महिला मतदाताओं को साधने के लिए इस बार 52 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं भाजपा ने 33 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। 
 
महिला वोटर्स को साधने के लिए ममता सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए कन्याश्री, रुपाश्री, साबुज साथी और मातृत्व शिशु अवकाश जैसी तमाम योजनाएं चला रखी है। जिनका लाभ बड़े पैमाने पर यहाँ की महिलाओं को हुआ। जहां कन्याश्री योजना में 13-18 वर्ष की लड़कियों को ₹1000 की छात्रवृवहीं भाजापा त्ति मिलती है,तो वहीं रुपाश्री स्कीम में गरीब लड़कियों को ₹25000 की धनराशि दी जाती है, जबकि साबुज साथी स्कीम के तहत लड़कियों को साइकिल और मातृत्व शिशु अवकाश के लिए सरकारी कर्मचारी महिलाओं को 2 साल की छुट्टी देने का प्रावधान भी ममता सरकार किया है। 
 
वहीं इस बार बंगाल में महिला वोटर्स को साधने के लिए भाजपा ने बड़ा दांव खेला रहा है। बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले जिस तरह से महिला आरक्षण का दांव खेलकर विपक्ष सहित टीएमसी को महिला विरोध बताया है, उसका सीधा कनेक्शन बंगाल विधानसभा चुनाव से है। इसके साथ बंगाल में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र भरोसा पत्र में सत्ता में आपने पर में महिलाओं को हर माह 3 हजार रुपए देने का वादा किया है।  
 
भाजपा ने हर महिला और बेरोजगार युवाओं को 3 हजार रुपए मासिक सहायता देने का वादा किया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना लागू करने,मुफ्त एचपीवी टीकाकरण और ब्रैस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कही गई है। इसके साथ पुलिस के साथ अन्य सभी सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया है। इसके  साथ राज्य में 75 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। इसके साथ महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा भी किया गया है।
 
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विकास सिंह
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