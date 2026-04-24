अमित शाह का बड़ा दावा: बंगाल में 152 में से 110 से ज्यादा सीटें जीतेंगे

West Bengal Election 2026 : भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए हुई बंपर वोटिंग के बाद दावा किया कि भाजपा 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में रिकार्ड मतदान हुआ है, जो बंगाल की जनता में परिवर्तन की इच्छा को दर्शाता है।

महिला सुरक्षा का वादा

कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने कहा कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री यह कहें कि महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा की सरकार बनने के बाद, रात के 1 बजे भी एक युवती अपने स्कूटर पर बेझिझक चल सकेगी और किसी भी अपराधी की उसे बुरी नजर से देखने की हिम्मत नहीं होगी।

बदलाव का साक्षी बनेगा बंगाल

उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक कदम के रूप में, आरजी कर पीड़िता की मां और संदेशखाली की पीड़िता को उम्मीदवार बनाया गया है। जो लोग टीएमसी समर्थित गुंडों की हिंसा का शिकार हुए, वे अब विधानसभा में बैठकर ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने में मदद करेंगे। बंगाल आने वाले दिनों में इसी तरह के बदलाव का साक्षी बनेगा।

मतदान प्रतिशत उत्साह बढ़ाने वाला

अमित शाह ने कहा कि कल बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है, वो पूरे देश के लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है।

भय से भरोसे की यात्रा

उन्होंने प्रथम चरण में वोट डालने वाले बंगाल के सभी मतदाताओं धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने भय से भरोसे की यात्रा को बहुत अच्छे से शुरू किया है और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।

शाह ने कहा कि मैं बंगाल की जनता से कहना चाहता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा से जुड़ चुका है। आपका प्यार, आपका उत्साह और आपका भरोसा, पूरे प्रचार अभियान में नरेन्द्र मोदी जी के लिए सामने से दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि ये भरोसा वोट में कनवर्ट होकर भाजपा की विजय कराएगा।

edited by : Nrapendra Gupta