पश्चिम बंगाल में छठे चरण में 43 सीटों पर मतदान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बीच विधानसभा चुनाव में छठे चरण के तहत राज्य की 43 सीटों पर गुरुवार सुबह सात बजे से मतदान आरंभ हो गया। कई मतदान केंद्रों पर मतदान आरंभ होने से पहले ही मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई।

इस चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीटों के अलावा नादिया और उत्तर दिनाजपुर की नौ-नौ तथा पूर्वी वर्द्धमान की आठ सीटों पर मतदान होना है।

इस चरण में एक करोड़ से अधिक मतदाता 306 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। मतदाताओं में 53.21 लाख पुरुष और 50.65 लाख महिला मतदाता हैं जबकि 256 उभयलिंगी मतदाता हैं।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए छठे चरण में केंद्रीय बलों की कम से कम 1,071 कंपनियों को तैनात किया गया है। राज्य में मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा है।

People queue up to cast their vote for the sixth phase of #WestBengalPolls. Visuals from booth number 175 in Islampur, Uttar Dinajpur district. pic.twitter.com/ruM8TO7Ikl