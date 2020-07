Fact Check: तीन महीने पुराना है नानावटी अस्पताल के डॉक्टरों का आभार जताते अमिताभ बच्चन का ये वायरल वीडियो

Amitabh Bachchan,

Straight from Nanavati hospital fighting with CORONA COVID-19...

What a man he is ? Salute you sir

Get well soon...You are inspired & motivates each n everyone moral high... pic.twitter.com/CruINTxBxP — G B MUTHA (@GBMUTHA1) July 11, 2020

released a video message thanking Doctors and Heath staff. Currently He is undergoing treatment for COVID in Mumbai's Nanavati Hospital pic.twitter.com/iWhEq7XYJH — Mojo Story (@themojo_in) July 12, 2020

.@SrBachchan inspiring message to all the doctors and nurses who are working tirelessly and fearlessly to save lives#Covid_19 pic.twitter.com/hQzXX2vt3q — Faridoon Shahryar (@iFaridoon) April 23, 2020

बॉलीवुड मेगास्टार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के में भर्ती किया गया। इसके बाद से बिग बी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे नानावती अस्पताल के डॉक्टरों, नर्स और बाकी के स्टाफ को शुक्रिया कहते दिख रहे हैं। दावा किया गया कि ये वीडियो अमिताभ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का है।वीडियो में अमिताभ बच्चन कहते सुनाई देते हैं, ‘मैं नानावती अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ का शुक्रिया कहना चाहता हूं कि वो इस चुनौती भरे समय में इतना काम कर रहे हैं।’ अमिताभ कहते हैं कि महामारी के इस समय में हेल्थकेयर वर्कर्स भगवान का रूप बन गए हैं।यह वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर जमकर शेयर किया गया।हमने गूगल क्रोम एक्सटेंशन InVID का इस्तेमाल करते हुए वायरल वीडियो के कुछ कीफ्रेम निकाले और फिर उनको रिवर्स इमेज सर्च किया। रिजल्ट में हमें Bombay Talkies TV चैनल की एक यूट्यूब वीडियो मिला, जो 24 अप्रैल को अपलोड किया गया था।पड़ताल जारी रखने पर हमें 23 अप्रैल का फिल्म जर्नलिस्ट फरीदून शहरयार का एक ट्वीट मिला, जिसमें उन्होंने यही वीडियो शेयर किया था।