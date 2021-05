Fact Check: क्या उदान मुद्रा से बढ़ता है ऑक्सीजन लेवल? जानिए Experts की राय

क्या है वायरल पोस्ट में- > उदान मुद्रा की फोटो शेयर करते हुए लिखा गया है कि “मरीजों को उदान मुद्रा करने के लिए कहें, यह ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ाता है। सभी को इसे दिन में 2 या 3 बार करना चाहिए। आयुर्वेद के डॉक्टर आईसीयू में भर्ती लोगों को भी यह मुद्रा करने के लिए कह रहे हैं। उन्हें शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है।”

To increase in your body, do this "udana mudra". pic.twitter.com/b5dPWN33fV