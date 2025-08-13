दिल्ली-एनसीआर में सड़कों से कुत्ते हटाने के आदेश के खिलाफ नोएडा में विरोध प्रदर्शन

Supreme Court on Stray Dogs : दिल्ली-एनसीआर की सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के आदेश के खिलाफ शनिवार को नोएडा के सेक्टर 16A फिल्मसिटी में कुत्ता प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का निर्णय दिया तो पशु अधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर अत्याचार बंद करो, गली-गली में नारा है, बेजुबान हमारा है कहते हुए नारेबाजी की।





फिल्मसिटी में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने सोशल मीडिया पर भी खासा ध्यान खींचा है। कई सेलिब्रिटी और एनिमल वेलफेयर संस्थाएं इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। अब देखना होगा कि जगह-जगह हो रहे विरोध के बाद कोर्ट अपने आदेश पर पुनर्विचार करता है या नहीं।

Edited By : Chetan Gour