Fact Check: क्या सरदार पटेल के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दिया नाजी सैल्यूट? जानिए सच

The Sardar would have been shocked at such a salute. It is an insult to him. pic.twitter.com/IpTgiDSCjW — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 31, 2020

Shri Narendra Modi reviewed #EktaDiwasParade by police contingents from all over the country, which was commanded by Om Prakash Jat, IPS of Gujarat Cadre.

Hon. PM administered pledge of 'National Unity' on birth anniversary of #SardarPatel, celebrated as "Rashtriya Ekta Divas". pic.twitter.com/Bk93LgxSzG — DGP Gujarat (@dgpgujarat) October 31, 2020

Prime Minister @narendramodi administers the National Unity Day Pledge at Statue of Unity in Kevadia,Gujarat on the occasion of Rashtriya Ekta Diwas. #NationalUnityDay #SardarPatel #SardarVallabhbhaiPatel pic.twitter.com/joGsVfW9bm — All India Radio News (@airnewsalerts) October 31, 2020

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वे मंच पर एक हाथ उठाकर खड़े दिख रहे हैं और पीछे का स्टैच्यू नजर आ रही है। फोटो शेयर कर कहा जा रहा है कि मोदी ने सरदार पटेल के जन्मदिन पर हिटलर के अंदाज में सैल्यूट किया।कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- “सरदार ऐसी सलामी देखकर चौंक जाते। ये उनका अपमान है।”इस फोटो को इसी तरह के दावे के साथ अन्य यूजर्स भी शेयर कर रहे हैं।वायरल फोटो को रिवर्स इमेज सर्च करने से हमें गुजरात डीजीपी के ऑफिशियल हैंडल से 31 अक्टूबर को किया गया एक ट्वीट मिला जिसमें यही फोटो पोस्ट की गई थी।डीजीपी के ट्वीट से पुष्टि होती है कि फोटो 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर मनाए गए राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की है।ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एकता की शपथ लेते हुए पीएम मोदी का एक वीडियो भी है। जिससे स्पष्ट होता है कि वे वायरल फोटो में मोदी हिटलर के अंदाज में सैल्यूट नहीं कर रहे, बल्कि शपथ ले रहे हैं।