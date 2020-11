आज मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों का स्थापना दिवस, पीएम मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश, , हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, और केरल के लोगों को राज्य के मौके पर बधाई दी है। मोदी ने इन राज्यों के लोगों के नाम अलग अलग ट्वीट कर उन्हें बधाई दी।

उन्होंने कहा,

‘ के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। मध्य प्रदेश अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शानदार प्रगति कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में जबरदस्त योगदान दे रहा है।‘

मध्य प्रदेश के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। Greetings to the people of MP on their Statehood Day. The state is making remarkable progress in key sectors and is making a long-lasting contribution in realising our dream of an Aatmanirbhar Bharat.

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ’छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा यह प्रदेश उन्नति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ता रहे।‘

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा,

‘ का नाम परिश्रम और करूणा से जुड़ा है। आन्ध्र प्रदेश के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राज्य के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को मेरी बधाई और उनकी विकास आकांक्षाओं के प्रति मेरी शुभकामनाएं।‘

कर्नाटक के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा, ‘कर्नाटक राज्योत्सव के मौके पर राज्य के भाईयों और बहनों को मेरी बधाई। लोगों की दृढता और कौशल के बल पर यह राज्य प्रगति के नए आयाम हासिल कर रहा है। मैं कर्नाटक के लोगों की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।‘

Rajyotsava greetings to my sisters and brothers of Karnataka. Powered by the strength and skills of the people of the state, Karnataka is scaling new heights of progress. I pray for the happiness and good health of the people of Karnataka.