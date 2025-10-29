बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
लखनऊ , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (12:09 IST)

योगी सरकार का किसानों को तोहफा, बढ़ाया गन्ने का MSP

Yogi Adityanath news in hindi : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया। इस फैसले से राज्य के गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, अब अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए यह दर 390 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। राज्य में अब तक अगैती प्रजाति का गन्ना 370 और सामान्य प्रजाति का गन्ना 360 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा था। 
 
गौरतलब है कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले के बाद राज्य के गन्ना किसान भी लगातार समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे। यह बढ़ोतरी 2025-26 के पेराई सत्र के लिए प्रभावी होगी। बताया जा रहा है कि इस फैसले से राज्य के 45 लाख किसानों को फायदा मिलेगा।
 
इससे पहले वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, पेराई सत्र 2023-24 में अगैती प्रजातियों के मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि हुई थी, जिससे यह 370 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था।
