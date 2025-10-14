मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Yogi Adityanaths Diwali gift, 14.82 lakh employees in UP to get bonus
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ , मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (19:20 IST)

योगी का दिवाली गिफ्ट, यूपी के 14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी का बड़ा उपहार, 1022 करोड़ का व्ययभार वहन करेगी राज्य सरकार

Chief Minister Yogi Adityanath
Yogi Adityanaths Diwali gift: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
 
मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस अनुमन्य किया गया है। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7,000 के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6,908 का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले यह आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा तथा शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा।
 
इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिस पर कुल व्ययभार लगभग ₹1,022 करोड़ आएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी परिवार इस पर्व को उल्लासपूर्वक मना सकें।
 
राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य बोनस के दायरे में वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कार्मिक शामिल हैं जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (₹47,600- ₹1,51,100) तक है (सादृश्य ग्रेड वेतन ₹4,800 तक)। इसमें राज्य कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सम्मिलित हैं। बता दें कि भारत सरकार द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीते 29 सितम्बर, 2025 द्वारा बोनस प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिलना नहीं चाहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी?

डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिलना नहीं चाहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी?Prime Minister Narendra Modi: यह तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाकर रखी। दरअसल, मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी को न्योता मिला था, लेकिन भारत की ओर विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

तेजप्रताप यादव ने Bihar Chunav के लिए जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, महुआ से खुद मैदान में

तेजप्रताप यादव ने Bihar Chunav के लिए जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, महुआ से खुद मैदान मेंराजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल (janshakti janata dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। JJD ने पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।

CRPF जवान से बोले योगी, आप निश्चिंत होकर ड्‍यूटी करिए, हम करेंगे समस्या का समाधान

CRPF जवान से बोले योगी, आप निश्चिंत होकर ड्‍यूटी करिए, हम करेंगे समस्या का समाधानप्रदेश के कई जनपदों से आए आमजन की समस्याओं से रूबरू हुए मुख्यमंत्री, हर पीड़ित से मिले सीएम योगी, समस्या सुन निश्चित समयावधि में निस्तारण का दिया निर्देश

EPFO ने किए बड़े बदलाव, 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे मेंबर, 13 नियम भी हुए आसान

EPFO ने किए बड़े बदलाव, 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे मेंबर, 13 नियम भी हुए आसानईपीएफओ अंशधारियों के लिए खुशखबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोमवार को अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी छूट देते हुए पात्र राशि के 100 प्रतिशत तक की निकासी की मंजूरी दे दी। सेवानिवृत्ति कोष निकाय के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की।

पावरफुल इंजन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ 4 नवंबर को होगी लॉन्च Hyundai Venue 2nd Gen, जानिए क्या रहेगी कीमत

पावरफुल इंजन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ 4 नवंबर को होगी लॉन्च Hyundai Venue 2nd Gen, जानिए क्या रहेगी कीमतHyundai Motor India अब नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी Venue को 24 अक्टूबर की बजाय 4 नवंबर को लॉन्च करेगी। Venue में बड़े डिजाइन, फीचर और तकनीकी अपग्रेड पेश किए जाएंगे, जिससे यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। तारीख में यह बदलाव नए मॉडल की अंतिम तैयारियों के बीच हुआ है, जो 2025 में ब्रांड के सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट अपडेट्स में से एक है।

और भी वीडियो देखें

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का दूसरा चरण और भी घातक होगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगा

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगासिवनी में 3 करोड हवाला कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने SDOP समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनावMaithili Thakur To Join BJP : लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

Stock Markets: सेंसेक्स 297 अंक टूटा, शेयर बाजार में गिरावट जारी, 3 लाख करोड़ स्वाहा

Stock Markets: सेंसेक्स 297 अंक टूटा, शेयर बाजार में गिरावट जारी, 3 लाख करोड़ स्वाहास्थानीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 297 अंक टूट गया जबकि एनएसई निफ्टी में 82 अंक का नुकसान रहा। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति करीब 3 लाख करोड़ रुपए घट गई। गिरावट में सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों का रहा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com