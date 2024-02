Gyanvapi : अदालत के आदेश के चंद घंटे बाद खोला गया व्यासजी का तहखाना, हुई पूजा

ED arrests 2 people in case of irregularities in Delhi Jal Board: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले की जांच के सिलसिले में एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता और एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को नई दिल्ली में यह जानकारी दी।