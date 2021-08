सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने किया तालिबान का समर्थन, दर्ज हुई FIR

बर्क ने कहा कि इस संगठन ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को भी अपने देश में ठहरने नहीं दिया। हालांकि को यह बयान महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

संभल के पुलिस अधिक्षक ने एक बयान में कहा कि शिकायत मिली थी कि सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने तालिबान की तुलना भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से की है। उनके खिलाफ 124A (sedition), 153A, 295 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है।

It was complained that MP Shafiqur Rahman Barq compared to India's freedom fighters. Such statements qualify as sedition. So FIR registered against him u/s 124A (sedition), 153A, 295 IPC. Two others said similar things in an FB video, they've also been booked: Sambhal SP https://t.co/AKGCHXUB8W pic.twitter.com/n5SvRKc9Q7