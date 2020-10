पीलीभीत में दर्दनाक हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 7 की मौत

पीलीभीत। उत्तरप्रदेश के में शनिवार एक दर्दनाक हादसे में एक बोलेरो की से टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए।

पीलीभीत के पुलिस अधिक्षक जयप्रकाश के अनुसार, बस और बोलेरो की टक्कर में 7 लोग मारे गए और 32 अन्य घायल हो गए।

7 dead and 32 injured after a bus and a Bolero collided with each other in Puranpur area: Jai Prakash, SP pic.twitter.com/l918gQiwIR