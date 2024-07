लोक अदालत ने 28 घरों को टूटने से बचाया, ऑन द स्पॉट 114216 वादों का निस्तारण

Ratna Bhandar of Jagannath temple will open again after 46 years : ओडिशा सरकार पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को 46 साल बाद रविवार को खोलेगी ताकि आभूषणों और अन्य मूल्यवान सामानों की सूची बनाई जा सके। भगवान बलभद्र के मुख्य सेवक हलधर दास महापात्र ने सरकार को संग्रहित मूल्यवान सामानों का वजन न कराने की सलाह दी, इसके बजाय वस्तुओं की गिनती करने और उन्हें फिर से सील करने का सुझाव दिया।