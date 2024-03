जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर ED का छापा, काटा CCTV कनेक्शन

ED raid at SP MLA house : कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा है। छापेमारी के दौरान वहां लगे सीसीटीवी कनेक्शन को काट दिया गया है।

सूत्रों की माने तो छापेमारी लखनऊ जोन के अधिकारियों की टीम ने गुरुवार को सुबह-सुबह की है। ईडी की टीम ने जाजमऊ स्थित सपा विधायक के आवास पर छापा मारा है।

इस दौरान ईडी की एक टीम ने इरफान सोलंकी के भाई अरशद के घर पर भी छापेमारी की है। अरशद सोलंकी से उनके आवास पर पूछताछ चल रही है। ईडी की टीम ने सपा विधायक के परिसर में लगा सीसीटीवी कनेक्शन बंद कर दिया है।

#WATCH | Uttar Pradesh | ED raids underway at the residence of jailed Samajwadi Party (SP) MLA Irfan Solanki in Kanpur. The ED team also reached the residence of Irfan's brother Rizwan Solanki Both brothers are in jail. Details awaited. pic.twitter.com/lomlnAdqSF