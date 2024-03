योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 मंत्री ले सकते हैं शपथ

2 accused involved in murder of Nafe Singh Rathi arrested in Goa : इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में गोवा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 25 फरवरी को अज्ञात हमलावरों ने राठी और पार्टी कार्यकर्ता जयकिशन के वाहन पर गोलीबारी कर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को गोवा से दिल्ली लाया गया और फिर दोपहर में झज्जर ले जाया गया।