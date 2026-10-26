योगी सरकार का बड़ा तोहफा : अमेठी के युवाओं के लिए चमकी किस्मत, 108 ग्राम पंचायतों में बनेंगी मुफ्त डिजिटल लाइब्रेरी

Amethi Digital Library: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब अमेठी जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए न तो महंगे शहरों में भटकना पड़ेगा और न ही महंगी किताबें या प्राइवेट लाइब्रेरी पर पैसे खर्च करने होंगे।

सरकार द्वारा जिले की 108 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के भीतर आधुनिक सुविधाओं से लैस डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही हैं। ​इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल 4 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

​डिजिटल लाइब्रेरी की मुख्य विशेषताएं

​निशुल्क सुविधा : ग्रामीण युवाओं को बिना किसी शुल्क के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

ग्रामीण युवाओं को बिना किसी शुल्क के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। ​आधुनिक संसाधन : प्रत्येक लाइब्रेरी में कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे और अन्य आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाएंगे।

प्रत्येक लाइब्रेरी में कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे और अन्य आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाएंगे। ​गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें : नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) और अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशकों से मानक और उपयोगी किताबें खरीदी जाएंगी।

नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) और अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशकों से मानक और उपयोगी किताबें खरीदी जाएंगी। ​बेहतरीन बैठने की व्यवस्था : छात्रों की सुविधा के लिए उच्च गुणवत्ता का फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे शांत और अनुकूल माहौल में पढ़ाई कर सकें।

बजट का विवरण (प्रति लाइब्रेरी)

​ पुस्तकों की खरीद : नेशनल बुक ट्रस्ट से ₹90,000 + अन्य प्रकाशकों से ₹90,000

नेशनल बुक ट्रस्ट से ₹90,000 + अन्य प्रकाशकों से ₹90,000 ​इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (कंप्यूटर, कैमरा आदि) : ₹1,30,000

₹1,30,000 ​फर्नीचर और अन्य व्यवस्था : ₹70,000

​(एक पंचायत भवन में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण और संचालन पर कुल ₹4 लाख की लागत आएगी।)

जल्द शुरू होगा गांवों का चयन

​जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार त्यागी ने जानकारी दी है कि जिले की 682 ग्राम पंचायतों में से पात्र गांवों का चयन तेजी से किया जा रहा है। इसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा।

​ग्रामीण प्रतिभाओं को अब गांव की चौखट पर ही उच्चस्तरीय शिक्षा के साधन उपलब्ध होने से क्षेत्र के युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।