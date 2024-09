छोटा भाई युवती को लेकर भागा था, बड़े भाई अरशद को खंभे से बांधकर डंडे और बेल्ट से पीटा

person was tied to a pole and beaten in Badaun: बदायूं जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के अरेला मोहल्ले में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को कथित रूप से खंभे से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया और घटना का वीडियो वायरल होने के बाद 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है।

छोटा भाई आमिर युवती को लेकर भागा था : पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कोतवाली दातागंज इलाके के मोहल्ला अरेला के रहने वाले अरशद हुसैन का छोटा भाई आमिर कुछ दिन पूर्व उसी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती को लेकर भाग गया था और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। इस बात से युवती के परिवार वाले नाराज थे।

उन्होंने बताया कि मंगलवार रात आरोपी पक्ष ने मोहल्ले में अपने घर जाते समय अरशद को घेर कर पकड़ लिया और बंधक बना कर अपने घर ले गए, जहां उसकी लाठी-डंडों, बेल्ट व लात-घूसों से जमकर पिटाई की। पुलिस के अनुसार, आरोप है कि पहले पूरी रात घर पर अरशद की पिटाई की गई और फिर सुबह में अरशद को सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया और पीटते हुए कोतवाली तक लेकर गए।

आपसी रंजिश का मामला : अधिकारी ने बताया कि पिटाई से अरशद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दातागंज के पुलिस क्षेत्राधिकारी केके तिवारी ने बताया कि यह पुरानी रंजिश का मामला है, जिससे लेकर व्यक्ति को बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा गया। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तिवारी ने बताया कि आगे की कार्यवाही जारी है तथा अन्य लोगों की तलाश में दबिश दी जा रही है। (एजेंसी/वेबदुनिया)

