बुलंदशहर हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 9 श्रद्धालुओं की गई जान जनपद बुलंदशहर में हुई दु:खद सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति संवेदना जताई।

Road accident in Bulandshahr: बुलंदशहर (Bulandshahr) के अरनिया क्षेत्र में NH-34 पर धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे सड़क हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। यह दर्दनाक हादसा थाना अरनिया क्षेत्र के अरनिया बायपास (बुलंदशहर-अलीगढ़ बॉर्डर) पर आधी रात बीत जाने के बाद करीब 2.10 बजे हुआ, जब एक डबल डेकर ट्रैक्टर ट्रॉली और पीछे से आ रहे कैंटर ट्रक (HR 38 X 8195) की जोरदार टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग कासगंज जनपद के ग्राम रफातपुर और आसपास के इलाके से धार्मिक यात्रा पर राजस्थान के जहारपीर जा रहे थे।

घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया : हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस-प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों का रेस्क्यू करते हुए आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिस समय यह टक्कर हुई, ट्रैक्टर-ट्रॉली में कुल 61 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि ट्रॉली मौके पर ही पलट गई। चारों तरफ चीख-पुकार सुनाई देने लगी। सड़क से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। थाना अरनिया समेत आसपास के थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सीएचसी जटिया, सीएचसी मुनि अस्पताल, कैलाश अस्पताल खुर्जा, जिला अस्पताल बुलंदशहर और मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ भेजा।

2 लोगों की हालत नाजुक : गंभीर रूप से घायल 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। मेरठ जोन के कमिश्नर हृषिकेश और डीआईजी कलनिधि नैथानी घटना की जानकारी मिलते ही बुलंदशहर पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। कमिश्नर और डीआईजी ने अधिकारियों ने घायलों के बेहतरीन इलाज के निर्देश दिए हैं।

हादसा उस वक्त हुआ जब धार्मिक यात्रा पर निकले लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे और पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। मृतकों में ट्रैक्टर चालक ईयू बाबू (40), रामबेटी (65), चांदनी (12), घनीराम (40), मोक्षी (40), शिवांश (6), योगेश (50) और विनोद (45) शामिल हैं। सभी मृतक कासगंज जिले के रहने वाले थे। घायलों में 6 साल से लेकर 75 साल तक के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 10 घायल मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, 10 जिला अस्पताल बुलंदशहर व अन्य 23 लोग कैलाश अस्पताल खुर्जा में भर्ती हैं।

पुलिस ने ट्रॉली में टक्कर मारने वाले ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पुलिस पड़ताल में यह ट्रक संध्या पत्नी संदीप, निवासी फरीदाबाद (हरियाणा) के नाम पर रजिस्टर है और घटना के समय ट्रक धान की भूसी से ओवरलोड था।

पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता देने घायलों के समुचित इलाज देने के निर्देश दिए हैं।

दुर्घटना पीड़ितों को मुख्यमंत्री राहत सहायता : जनपद बुलंदशहर में हुई दु:खद सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति संवेदना जताई है। मानवीय आधार पर राहतस्वरूप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख, गंभीर रूप से घायलों को ₹50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही अन्य घायलों के उपचार का पूरा खर्च उत्तरप्रदेश सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देशित किया है कि सभी पीड़ितों को समयबद्ध और हरसंभव सहायता सुनिश्चित की जाए।

Edited by: Ravindra Gupta