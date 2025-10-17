Cheapest gold in world: ये हैं दुनिया के वो 10 देश, जहां भारत से सस्ता मिलता है सोना! घूमने जाएं तो लाना न भूलें

Top 10 list of countries where gold is cheapest : भारतीयों के लिए सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि आस्था, निवेश और परंपरा का प्रतीक है। हाल ही में भारत में सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्टार पर पहुंच गईं हैं। इसका एक मुख्य कारण सरकार द्वारा लगाया जाने वाला उच्च आयात शुल्क और करों का अधिक होना है। यही वजह है कि जब भारतीय विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो उन देशों से सोना खरीदना पसंद करते हैं जहां यह सस्ता मिलता है। यदि आप भी जल्द ही विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन 10 देशों से सोना खरीदकर आप हज़ारों की बचत कर सकते हैं:





सोने के लिए 'सिटी ऑफ गोल्ड':

विश्वभर में सोने की कीमतों में अंतर का सबसे बड़ा कारण स्थानीय टैक्स नीतियां, आयात शुल्क, और माँग-आपूर्ति का संतुलन होता है।

हांगकांग : 1,13,140 रुपये (24K), 103620 रुपये (22K), 84820 रुपये (18K)

तुर्की : 1,13,040 रुपये (24K), 103550 रुपये (22K), 84800 रुपये (18K)

कुवैत : 1,13,570 रुपये (24K), 104240 रुपये (22K), 85220 रुपये (18K)

दुबई : 1,14,740 रुपये (24K), 106280 रुपये (22K), 87200 रुपये (18K)

बहरीन : 1,14,420 रुपये (24K), 107120 रुपये (22K), 87580 रुपये (18K)

अमेरिका : 1,15,360 रुपये (24K), 109148 रुपये (22K), 88750 रुपये (18K)

सिंगापुर : 1,18,880 रुपये (24K), 107860 रुपये (22K), 87930 रुपये (18K)

ऑस्ट्रेलिया : 1,21,870 रुपये (24K), 108980 रुपये (22K), 89060 रुपये (18K)

रूस : 1,03,910 रुपये (24K), 113370 रुपये (22K), 92760 रुपये (18K)

इंडोनेशिया : 1,12,990 रुपये (24K), 103500 रुपये (22K), 84880 रुपये (18K)





दुबई भारतीयों के लिए सोने का सबसे लोकप्रिय ठिकाना: भारत के कई पर्यटक दुबई को 'सिटी ऑफ गोल्ड' के रूप में जानते हैं। यहां सोने पर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगता और आयात शुल्क भी कम है, जिससे सोने की दरें भारत की तुलना में काफी कम हो जाती हैं। भारत से दुबई जाने वाले अक्सर यहां के गोल्ड सूक से खरीदारी करते हैं।





पड़ोसी देश भूटान में भी है सोना सस्ता: आमतौर पर दुबई को सबसे सस्ता माना जाता है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार, भारत का पड़ोसी देश भूटान सोने की कीमतों के मामले में दुबई से भी आगे है। भूटान में सोना टैक्स-फ्री मिलता है, जिससे यह भारतीयों के लिए एक नया और किफायती विकल्प बनकर उभरा है। हालांकि, यह सोना केवल ड्यूटी-फ्री दुकानों से ही खरीदा जा सकता है।





कानूनी रूप से कितना सोना ला सकते हैं?

विदेश से सोना लाने पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी होती है, लेकिन सरकार ने कुछ छूटें दी हैं: