अखिलेश ने भाजपा, ईसी और निर्वाचन अधिकारियों को दिया घपला तिकड़ी करार, वोट डकैती का लगाया आरोप

Akhilesh's allegations on BJP: समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP), निर्वाचन आयोग और अधिकारियों को 'घपला तिकड़ी' करार देते हुए कहा कि तीनों मिलकर वोटों की डकैती कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने शनिवार को 'एक्स' ('X') पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि भाजपा-निर्वाचन आयोग-अधिकारी' की 'घपला तिकड़ी' मिलकर 'वोट-डकैती' कर रही है।

'भाजपा-चुनाव आयोग-अधिकारी' की 'घपला तिकड़ी' मिलकर 'वोट-डकैती' कर रही है। दरअसल ये वो तीन तिगाड़ा है, जिनकी साठगांठ ने देश का वर्तमान-भविष्य बिगाड़ा है।#घपला_तिकड़ी pic.twitter.com/NV9z0pxGCi — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 23, 2025

यादव ने कहा कि दरअसल ये वो तीन तिगाड़ा है जिनकी साठगांठ ने देश का वर्तमान-भविष्य बिगाड़ा है। उन्होंने पोस्ट में 2 मिनट 49 सेकंड का एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें शुरुआत में ही यह नारा गूंज रहा है- 'वोट की चोरी करने वालों, जनता तुम्हें हराएगी, पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के लोग डटे हैं, सत्ता तेरी जाएगी!'(भाषा)

