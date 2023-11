उत्तरप्रदेश में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 2 सगे भाइयों समेत 4 की मौत

4 killed in 2 road accidents in UP: उत्तरप्रदेश के मथुरा (Mathura) जिले में एक आवासीय कॉलोनी में तेज रफ्तार मोटरसाइकल (motorcycle) बिजली के खंभे से टकरा गई जिससे 2 भाइयों की मौत हो गई। दूसरी ओर महराजगंज (UP) में भी 2 मोटरसाइकलों की आमने-सामने की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है।

पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी देते बताया कि घटना बुधवार को राजमार्ग के निकट सनसिटी अनंत कॉलोनी में हुई। मृतकों की पहचान जैत गांव के बबलू (30) और बंटी (27) के रूप में हुई है। थाना प्रभारी निरीक्षक अजय वर्मा ने बताया कि बुधवार को दोनों मोटरसाइकल पर कॉलोनी में घूम रहे थे।

तेज गति से आती उनकी बाइक एक मोड़ पर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों भाई कार मैकेनिक थे और घटना के वक्त दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था।

महराजगंज में भी 2 युवकों की मौत : महराजगंज (यूपी) से मिले समाचार के अनुसार जिले में 2 मोटरसाइकलों की आमने-सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस चौकी प्रभारी लक्ष्मीपुर शोभनाथ यादव ने बताया कि मृतकों की पहचान अनिल साहनी (32) और विनोद साहनी (38) के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि अनिल और विनोद विपरीत दिशा से आ रहे थे, जब बुधवार रात यहां कोल्हुई इलाके के पैसिया लालैन गांव में उनकी मोटरसाइकल आपस में टकरा गईं। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।(भाषा)

