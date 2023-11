शाह के वादे पर उद्धव का तंज, क्या EC आदर्श आचार संहिता में ढील दे रहा है?

4 killed in 2 road accidents in UP: उत्तरप्रदेश के मथुरा (Mathura) जिले में एक आवासीय कॉलोनी में तेज रफ्तार मोटरसाइकल (motorcycle) बिजली के खंभे से टकरा गई जिससे 2 भाइयों की मौत हो गई। दूसरी ओर महराजगंज (UP) में भी 2 मोटरसाइकलों की आमने-सामने की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है।